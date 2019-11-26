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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Canan Duman'ın yeni kitabı 'İşin Geleceği Şimdi!' çıktı

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Canan Duman'ın yeni kitabı 'İşin Geleceği Şimdi!' çıktı

Canan Duman'ın iş dünyasının geleceğine ışık tutan yeni kitabı 'İşin Geleceği Şimdi!' çıktı.

Gelişen internet bağlantısı olanakları, dijital teknolojiler, yapay zekâ uygulamaları, aşırı verimli üretim teknikleri, gelişen lojistik olanaklar ve yeni finansal araçlarla artık herhangi bir ülkenin alelade bir kasabasından tüm dünyaya ürün satmak sıradan hâle geldi. Küçük işletmelerle büyük sermaye şirketlerinin aynı kulvarda yarışmaya başladığı yeni bir çağın eşiğinden geçmiş bulunuyoruz.  Tüketim alışkanlarındaki değişim, 'iş'in tanımını, süreçleri ve 'iş' olarak görülen etkinliğin hem niteliğini hem de nicelik değerlerini dönüştürdü ve bu dönüşüm hızlanarak devam ediyor. Çalışanların, çalışma koşulları, çalışma saatleri ve çalışma anlayışları değişirken, tüketicilerin de bizatihi kendi çalışanlarının da kurumlardan beklentileri gözle görülür şekilde farklılaşmaya başladı. İş gücünün artık 'mavi yakalı', 'beyaz yakalı' gibi ayrımların flulaştığı bir alanda kendisini ifa etmek istemesi, performans eksenli değerlendirme yöntemlerinden deneyim esaslı kazanım yöntemlerine geçişi de hız kazandı. 
Peki, bundan sonra ne olacak? 
Canan Duman, 'İşin Geleceği Şimdi!' kitabında bu soruya yanıt arıyor. Bir yandan dijital dönüşümün insanlara, şirketlere ve devletlere neler getirdiğine odaklanan yazar, diğer yandan yapay zekâ ve robotik sistemlere dayalı imalat yönetiminin iş gücünü ve verimliliği nasıl etkilediğine değiniyor. Çalışanların bu yeni sistem karşısındaki belirleyici tutumlarını da mevcut yetersizlik ve uyumsuzluklarını da derin bir analizle sorgulayan yazar, klasik ütopyalardaki geleceğin artık geldiğini, geniş çaplı etkileriyle analiz ederek savlıyor ve dönüşümün 'yol haritası'nı ortaya koyuyor.

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