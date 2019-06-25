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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Çanakkale’de Uluslararası Koro Festivali başlıyor!

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Çanakkale’de Uluslararası Koro Festivali başlıyor!

“Çokça Ses, Çokça Biz” mottosuyla yola çıkan Çanakkale Uluslararası Koro Festivali seyirciyle buluşuyor...

Dünya tarihinde iki büyük savaşla bilinen Çanakkale’de, 2011 yılından itibaren gerçekleşen ve şehrin barış misyonuna katkı sağlayan Çanakkale Uluslararası Koro Festivali, bu yıl beşinci kez düzenlenecek. Koro Şefi ve Akademisyen Mete Gökçe’nin Genel Sanat Yönetmeni olarak yer aldığı etkinliklere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir, yurt dışından dokuz olmak üzere 16 koro, Türkiye’den 28 koro, toplamda 44 koro ile 1500’e yakın korist katılacak. Festival bu sene “Çokça Ses, Çokça Biz” mottosuyla yola çıktı. İçinde yabancı koro şeflerinin de olduğu jüri huzurunda, özel katılımlı yarışmanın da yapılacağı festivalde, koro müziğine dair seminer, toplantı ve panel yanında salon ve sokak konserleri gerçekleşecek.

ÇOMÜ Polifonik Korolar Topluluğu, Çanakkale Belediyesi’nin ana destekçiliğinde düzenlenen festivale; aralarında, tarihi 180 yıla uzanan köklü koroların da bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan’dan, katılım olacak. Türkiye’den serbest katılımlı özel, üniversite, lise, kolej, vakıf, dernek, baro, sanat kurumu ve kulüp bünyesinde kurulan; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Musikisi ve çoksesli teknikle müzik yapan korolar, konserler sunacak. Genç kuşak içinde koro müziğine gönül veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe’nin “Çocuk Şarkıları Besteciliği” başlıklı seminer, Müzikolog Ersin Antep’in idaresindeki “Türkiye’de Koro Müziği” başlıklı panel, Bulgaristan’ın müzik alanında tanınmış akademisyenlerinden Prof. Dr. Yavor Konov’un “Çoksesli Müziğin Kökeni” başlıklı konferansı; programda yer alacak. TRT Müzik’te Koro Şefi Mete Gökçe’nin danışmanlığı ve sunuculuğunda yayınlanan “Herkes Şarkı Söylese” programı için de çekimler yapılacak olan festival; Çanakkale Barış Korosu ,Çanakkale Polifonik Sanat ve Korolar Derneği, 100 Ses Koro Okulu, Konrul Vocal Ensemble ve Ateşböceği Kitabevi desteğiyle düzenlenecek. 2-7 Temmuz 2019 arasında gerçekleşecek olan festival Çanakkale 18 Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi ile Morabbin Parkı’ndaki konserler, ücretsiz olarak izlenebilecek.

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