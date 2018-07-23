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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Övgü Pınar / BBC
23.07.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Çalınan Rubens ve Renoir tabloları bulundu

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Çalınan Rubens ve Renoir tabloları bulundu
Rubens ve Renoir

İtalya'da geçen yıl film gibi bir senaryoyla çalınan, milyonlarca euro değerindeki Rubens ve Renoir tabloları ele geçirildi.

BBC'nin haberine göre İtalya'nın kuzeyinde bulunan Monza kentinde Nisan 2017'de yapılan soygunda bir çete, iki galeri sahibini dolandırarak tabloları çaldı.

Kendisini İsrail diplomatı-haham Samuel Abraham Lewy Graham olarak tanıtan bir soyguncu, iki galericiyle irtibata geçerek Pierre-August Renoir'ın "Kutsal Aile" tablosu ile Peter Paul Rubens'in "Çimendeki Kızlar" tablosunu satın almak istediğini söyledi.

Sahte haham, galeri sahiplerinin ikisine toplam 9-10 milyon euro değer biçtikleri bu tablolara 26 milyon euro ödemeyi teklif etti.

Diplomat ve haham kılığındaki soyguncu, senaryoya "resmiyet" ve inandırıcılık katmak için galeri sahiplerini Arnavutluk Fahri Konsolosluğu diye tanıttığı bir adrese davet etti.

Fakat aslında bu adres, soygun çetesine dahil olan iki emlakçının ayarladığı, Arnavutluk Fahri Konsolosluğu'nun alt katındaki kiralık bir daireydi.

KUTULAR DEĞİŞTİRİLDİ

Galeri sahipleri tabloları bu adrese kutular içinde ve iki koruma eşliğinde getirdi.

Sahte haham ve ekibi tabloların içine konulduğu kutuların benzerini önceden hazır etmişlerdi.

Ekibin bir kısmı galeri sahiplerini oyalarken diğerleri boş kutuları dolularıyla değiştirerek arabalarına yerleştirdi ve kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını geç de olsa anlayan galeri sahiplerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada sonunda bir ihbar sayesinde tablolar henüz karaborsada satışa çıkarılmadan ele geçirildi.

Torino kenti yakınlarında bir depoda bulunan tablolar, İtalyan carabinieri (jandarma) gücünün Kültür Mirasını Koruma birimi tarafından dün düzenlenen basın toplantısıyla sergilendi.

Tabloların orijinal olup olmadıkları ve değerleri belirlendikten sonra galeri sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

Kendisini diplomat-haham olarak tanıtan Hırvat Nenad Jovanovic ile 4 İtalyan işbirlikçisi gözaltına alındı.

Soyguna karıştıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

(BBC)

 

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