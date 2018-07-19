Çağan Irmak 'Bizi Hatırla' filminin çekimlerine başladı
Çağan Irmak'ın merakla beklenen yeni filmi 'Bizi Hatırla'dan ilk afiş geldi.
Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları, Ulak, Unutursam Fısılda ve Çocuklar Sana Emanet gibi filmlere imza atan ve yönetmen Çağan Irmak'ın yeni filminin çekimlerine başladı.
Irmak'ın yönetmenliğini üstlenip senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı Bizi Hatırla filminin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Afişi görücüye çıkan filmin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Altan Erkekli, Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk ve Tolga Tekin gibi isimler rol alıyor.
Bizi Hatırla filmi 23 Kasım’da seyircilerin karşısında olacak.
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