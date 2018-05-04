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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
BAHAR ÇUHADAR bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
04.05.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Bu festivalin fikir babası Zeus!

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Bu festivalin fikir babası Zeus!
Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi Theodoros Terzopoulos'un yönettiği ‘Ajax, the Madness’, Türkiye prömiyerini Asklepion, Antik Sahne’de yapacak.

Tiyatro insanları önümüzdeki günlerde rotayı Ege’ye çevirecek; istikamet Bergama! Binlerce yıllık bir kültüre ev sahipliği yapan; Zeus Sunağı’nın, Athena, Trajon ve Hadriyan tapınaklarının yuvası, Pergamon Krallığı’nın başkenti, altın madenine karşı direnişe geçmeleriyle hafızamızda yer eden köylülerin memleketi... Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali 10 Mayıs’ta başlıyor.

10-13 Mayıs tarihleri arasında ilki düzenlenecek festival, Bergamalı genç sanatçı Eren Arıkan’ın, Berlin’de kurduğu bir hayalin ürünü. Beş senedir Berlin’de yaşayan ve tiyatro yapan Arıkan, festivali programlarken de Berlin-Bergama arasındaki “tarihi ve kısmen sorunlu” ilişkiyi göz önüne almış. Ki festivalin doğuş sebeplerinden biri de bu ilişki. Evet, 19’uncu yüzyılda Bergama’dan Berlin’e kaçırılan Zeus Altarı’ndan bahsediyoruz... Arıkan çocukluğunda yazları, Zeus Altarı’nın da evi olan Akropolis Şehri’nde geçiren bir Bergamalı neticede. Yıllar sonra Berlin’deki Pergamon Müzesi ziyaretinde hüzün ve kızgınlıkla, memleketinden gelen sütunlardan birine dayanmış, Zeus Altarı’na gözlerini dikmiş (ve sütuna dayandığı için görevliden uyarı da almış) olduğu bir anda geçirmiş aklından; “Berlin-Bergama arasında devam eden bir şey yapılmalı” fikrini...
Tiyatroyu, yaşadığı kent Berlin’i ve memleketi Bergama’yı birleştiren festivalin hayata geçmesi de Kabak&lin ekibinden arkadaşları ve bu vesileyle kapısını çaldığı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in fikri sahiplenmesi sayesinde olmuş. Ve elbette, bir zamanlar kentte kendi poğaçalarını satan Poğaçacı Emin’in torunu olarak temas ettiği yöre halkının ilgisi sayesinde.
Arıkan, dört bölümlük programının bir bölümünü, ‘Bergama-Berlin’ başlığıyla göçmen kökenli sanatçılar ve göçü inceleyen üretimlere ayırmış. Berlin’de yaşayan&üreten Neslihan Arol’un feminist meddah performansı ve Michael Ruf yönetimindeki ‘NSU Monologları’ bu işlere sadece iki örnek. Diğer bölümleri ‘Asklepion’, ‘Müdahale’ ve ‘Birlikte Yapalım’dan oluşan festivalin katılımcıları Berlin, Atina, İstanbul ve Ankara’dan geliyor. ‘Asklepion’ bölümünün konuk ekipleri, eski metinlerin çağdaş uyarlamalarını antik bir sahnede sunacak. Copenhagen Comedy School çocuklar için bir performans hazırlamış. Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi Theodoros Terzopoulos yönetimindeki Attis Tiyatrosu da ‘Ajax, the Madness’ ile Türkiye prömiyerini Asklepion, Antik Sahne’de yapacak. Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Zincire Vurulmuş Antigone’si ve DasDas’ın ‘Joseph K.’sı da antik sahnede olacak.

‘Müdahale’de Bergama’nın gündelik mekânlarında -Arasta ve Çamlı Park gibi- Mekân Artı’dan BAM İstanbul’a çeşitli grupların işleri sahnelenecek. ‘Birlikte Yapalım’daysa niyet, konuklarla ev sahibi zanaatkârları kaynaştırmak. Akşam dans performansını sunan sanatçı, ertesi gün Bergamalı zanaatkârla zeytin, sabun, sepet, halı atölyesi gibi çalışmalara katılabilecek.
Bergama’nın, bir Emre Arolat tasarımı olan etkileyici kültür merkezi BerKM’den 2 bin 500 senelik Asklepion’a, 14’üncü yüzyıldan kalma Arasta’dan 117’nci yıla tarihlenen Kızıl Avlu’ya birbirinden heyecan verici mekânlarıyla şehri kaplamış bir festival bu... Dileğimiz sürekli olması ve benzer yaratıcılıktaki yerel festivallerin artması...
www.bergamatiyatrofestivali.com

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