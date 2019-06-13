Bozcaada Avrupa Caz Ağı’na katıldı
19-21 Temmuz tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali, aralarında Londra Caz Festivali, Kopenhag Caz Festivali ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı ülkeden organizasyonların da yer aldığı Avrupa Caz Ağı’na katıldı. Festival bu yıl Birsen Tezer, Erkan Oğur, Barış Demirel, Bidar, Yussef Dayes, Bobby Rausch, POW Trio gibi isimleri ağırlayacak.
Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliğiyle düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, caz ve doğaçlama müzik türlerinde Avrupa’daki kültür politikalarının temsil edildiği, senelik toplantılarda bilgi ve deneyim alışverişinin yapıldığı, değişim programlarıyla kültürlerarası diyaloğun desteklendiği bu ağ içerisinde vizyonunu Avrupa Caz Ağı ile paylaşma zemini bulacak. Ağ içerisindeki diğer üyelerle yaratıcı, çağdaş cazı ve doğaçlama müziği korumak üzerine politikalar geliştirmek ve Avrupa’nın uluslararası caz festivalleri takvimine girerek kültürarası paylaşıma katkıda bulunmak isteyen Bozcaada Caz Festivali, eylül ayında İtalya’nın Novara şehrinde düzenlenecek Avrupa Caz Konferansı’na ilk kez katılacak.
19-20-21 Temmuz tarihlerinde Bozcaada Ayazma Manastırı’nda düzenlenecek 3. Bozcaada Caz Festivali’nin programı şöyle...
19 Temmuz Cuma
Birsen Tezer
Bobby Rausch ft. Giw
POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)
The Kites
Orkun Bozdemir (Dj Set)
20 Temmuz Cumartesi
Bidar
Bozcaada Ensemble
Emir Ersoy ‘RocKuba’
Yussef Dayes
Hemi (DJ Set)
21 Temmuz Pazar
Barış Demirel - Barıştık Mı
Erkan Oğur Anatolian Blues Project
Pol Belardi’s Urban 5
Selin Sümbültepe
Yaprak Melike (Dj Set)
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