Boğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun
18-25 Ekim’de gerçekleşecek 7. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisine senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek.
Amerika’da üç kısa film çektikten sonra Türkiye’ye ödüller ile dönen Mahmut Fazıl Coşkun, Boğaziçi Film Festivali ulusal yarışma seçkisini değerlendirmek üzere bu yıl jüri başkanı olarak görev yapacak. 2008’de çektiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Uzak İhtimal’ dünya prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olurken Coşkun’a ‘en iyi yönetmen’ dalında Altın Koza ödülünü getirdi. İkinci filmi Yozgat Blues 61. San Sebastian Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmasının ardından 20. Adana Altın Koza Film Festivali’nden ‘en iyi film’ ve 18. Sofya Film Festivali’nde ‘en iyi Balkan filmi’ ödülleriyle döndü. Coşkun, 2018’de çektiği ‘Anons’ filmi ile Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde ‘jüri özel ödülü’ ve 6. Boğaziçi Film Festivali’nden ‘en iyi yönetmen ödülü’nü kazandı.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.
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