Boğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBoğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun
GeriKitap Sanat Boğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
12.09.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Boğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaziçi’nde jüri başkanı Coşkun

18-25 Ekim’de gerçekleşecek 7. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisine senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek.

Amerika’da üç kısa film çektikten sonra Türkiye’ye ödüller ile dönen Mahmut Fazıl Coşkun, Boğaziçi Film Festivali ulusal yarışma seçkisini değerlendirmek üzere bu yıl jüri başkanı olarak görev yapacak. 2008’de çektiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Uzak İhtimal’ dünya prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi olurken Coşkun’a ‘en iyi yönetmen’ dalında Altın Koza ödülünü getirdi. İkinci filmi Yozgat Blues 61. San Sebastian Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmasının ardından 20. Adana Altın Koza Film Festivali’nden ‘en iyi film’ ve 18. Sofya Film Festivali’nde ‘en iyi Balkan filmi’ ödülleriyle döndü. Coşkun, 2018’de çektiği ‘Anons’ filmi ile Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde ‘jüri özel ödülü’ ve 6. Boğaziçi Film Festivali’nden ‘en iyi yönetmen ödülü’nü kazandı.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Bill Viola ilk defa İstanbul’da
'!f ruhunu koruyoruz'
'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri' bugün başlıyor
Olcay ve Livaneli'ye Onur ödülü