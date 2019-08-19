Boğaz’da Feriye Konserleri başlıyor
Ortaköy Feriye’de ücretsiz konser serisi 22 Ağustos akşamı başlıyor. 7 Eylül tarihine kadar sürecek konserler Ortaköy Feriye rıhtımında gerçekleşecek.
22 Ağustos perşembe saat 20:30’da Tolga Böyük’ün projesi olarak 2010 yılında hayata geçen ve doğaçlama katkılı canlı performanslarıyla da beğeni toplayan Islandman ile başlayacak konser serisi 23 Ağustos cuma akşamı Palmiyeler grubu ile devam edecek. Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Rana Uludağ ve Barış Konyalı tarafından 2013’te kurulan grup, 2017 Şubat’ında surf ve pop etrafında gezinen ‘II (Venus)’ albümleri ile müzikseverlerle buluşmuştu.
29 Ağustos perşembe akşamı ise Kaan Düzarat’ın 2014 yılında hayata geçirdiği plak dükkanı ve müzik stüdyosu Analog Kültür’de tohumları atılan ve o günden bu yana deneylerini sürdüren serbest doğaçlama birliği Analog Kültür Experiment Feat.Tolga Zafer sahne alacak. 1 Eylül cuma günü ilk kısaçaları ‘Flesh’i 2013’te müzik tutkunlarıyla buluşan, tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar hazırlayan Ah! Kosmos ile saat 19:00’da devam edecek olan konser serisi 7 Eylül cumartesi akşamı akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing’in performansıyla sonlanacak.
Ortaköy Feriye'de gerçekleşecek konserler ücretsiz olarak izlenebilir.
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