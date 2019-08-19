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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Boğaz’da Feriye Konserleri başlıyor

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Boğaz’da Feriye Konserleri başlıyor

Ortaköy Feriye’de ücretsiz konser serisi 22 Ağustos akşamı başlıyor. 7 Eylül tarihine kadar sürecek konserler Ortaköy Feriye rıhtımında gerçekleşecek.

22 Ağustos perşembe saat 20:30’da Tolga Böyük’ün projesi olarak 2010 yılında hayata geçen ve doğaçlama katkılı canlı performanslarıyla da beğeni toplayan Islandman ile başlayacak konser serisi 23 Ağustos cuma akşamı Palmiyeler grubu ile devam edecek. Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Rana Uludağ ve Barış Konyalı tarafından 2013’te kurulan grup, 2017 Şubat’ında surf ve pop etrafında gezinen ‘II (Venus)’ albümleri ile müzikseverlerle buluşmuştu.
29 Ağustos perşembe akşamı ise Kaan Düzarat’ın 2014 yılında hayata geçirdiği plak dükkanı ve müzik stüdyosu Analog Kültür’de tohumları atılan ve o günden bu yana deneylerini sürdüren serbest doğaçlama birliği Analog Kültür Experiment Feat.Tolga Zafer sahne alacak. 1 Eylül cuma günü ilk kısaçaları ‘Flesh’i 2013’te müzik tutkunlarıyla buluşan, tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar hazırlayan Ah! Kosmos ile saat 19:00’da devam edecek olan konser serisi 7 Eylül cumartesi akşamı akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing’in performansıyla sonlanacak.
Ortaköy Feriye'de gerçekleşecek konserler ücretsiz olarak izlenebilir.

Boğaz’da Feriye Konserleri başlıyor


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