Blanc et Noir CRR sahnesinde
Blanc et Noir adıyla bilinen iki piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Blanc et Noir adıyla uluslararası müzik festivallerinde yer alan ve dünya sahnelerinde Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı bir şekilde yorumlayan piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner; yeni çıkan albümleri ‘Hands’ ile 22 Ocak Salı günü CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Türkiye’de iki piyano yüksek lisans çalışması yapan tek ikili Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner; Duo Blanc & Noir olarak hazırladıkları ikinci albümlerinde geleneksel Türk müziğini ve Klasik Batı müziğini harmanladılar. Şekeranber ve Çetiner’in İtalya’da düzenlenen Ibla Grand Prize World Music yarışmasında Jüri Özel Ödülü aldığı da biliniyor.
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