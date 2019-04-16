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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.04.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Bir kitap da sen hediye et!

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Bir kitap da sen hediye et!

Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü, her yıl Nisan ayının üçüncü pazarı kutlanıyor. Herkese Kitap Vakfı, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye davet ediyor.

Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü’nün bu yıl 4’üncüsü kutlanıyor. Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye çağırıyor. Her yıl Nisan ayının üçüncü pazarı kutlanan Kitap Hediye Günü için, bu yıl 'Tanımadığınız Birine Kitap Hediye Edin' temasını kullanan Herkese Kitap Vakfı, bu güne özel etkinliklerle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Herkese Kitap Vakfı, Kitap Hediye Günü kutlamalarına 21 Nisan Pazar saat 10.30’da İstanbul Sütlüce’de bulunan Miniatürk’te başlayacak. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün katılacağı törende çocuklar Kitap Ağacı'ndan kitap toplayacak. Öğleden sonra ise ünlü yazarlar, İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilere kitaplarını hediye edecek. D&R mağazaları ve kutlamaya katılan diğer kitapçılar, Kitap Hediye Günü’ne özel indirimler uygulayacak ve İstinyePark ziyaretçilerine sürprizler yapacak.

Türkiye’nin çocuklarına kitap etme alışkanlığı olan 180 ülke arasında 140’ıncı sırada yer aldığını belirten Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Kitap en değerli hediyedir. Kitap okumak insanın zihnini, ruhunu ve vicdanını geliştiren en önemli alışkanlıktır. Ancak yapılan araştırmalar ‘Ders kitabı dışında hiç kitap okumuyorum’ diyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okullarımızın yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu nedenle Kitap Hediye Günü’nde herkesi kitap hediye etmeye davet ediyoruz” dedi.

 

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