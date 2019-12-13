Bir eş ve baba olarak Sabahattin Ali
Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında hazırlanan ‘Canım Aliye Ruhum Filiz’, Yapı Kredi Bomontiada’da açıldı. Sabahattin Ali'nin kendi objektifinden daha önce yayımlanmamış fotoğraflar ile kaleme aldığı mektuplardan oluşan sergi, usta yazarın gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla ziyaretçilerin 1930’ların Türkiye’sine tanıklık etmesine olanak sağlıyor.
Açılışa katılan Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Filiz Ali, "Bu sergide babamın çektiği fotoğrafları görünce, kendi hayatım bir belgesel gibi gözlerimin önünden geçiyor. Bu fotoğraflar sayesinde babamı hiç unutmadım. Babam öldükten sonra bütün çocukluğum bu fotoğraflara bakarak geçti" ifadelerini kullandı.
Filiz Ali, sergideki her fotoğrafın bir öyküsü olduğuna ve fotoğraflara her bakışında o anları hatırladığına dikkati çekerek "Babamın çektiği bu fotoğraflar sayesinde 1930 ve 1940'lardaki Ankara, İstanbul ve Anadolu'yu görüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz çoğu yer değişti” diye konuştu.
Serginin küratörü Sevengül Sönmez de yazarın aile hayatını yansıtmayı hedeflediklerini vurgulayarak "Sergide asıl amacımız Sabahattin Ali'yi çok önemli bir entelektüelin ötesinde bir eş ve bir baba olarak yansıtmak, kızı ile eşi arasındaki ilişkisini, o sıcak aile yaşantısını göstermekti" dedi.
Sergi, 29 Şubat’a kadar devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle