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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Bill Viola ilk defa İstanbul’da

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Bill Viola ilk defa İstanbul’da

Borusan Contemporary yeni sanat sezonunda, iki yeni sergiyi sanatseverlere sunacak. 14 Eylül cumartesi ziyarete açılacak sergilerden ilki, medya sanatının öncü isimlerden Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi ‘Bill Viola: Geçici’ olacak. Diğer yeni sergi ise Dr. Necmi Sönmez küratörlüğündeki ‘Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II’.

Borusan Contemporary, 16. İstanbul Bienali ile birlikte açılacak yeni sanat sezonunda, video sanatının öncülerinden Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk sergisi ile öne çıkıyor. ‘Bill Viola: Geçici’, dünyaca ünlü sanatçının kariyerinin ilk yıllarından bugüne farklı üretim dönemlerine ışık tutarak sanatçının pratiğini inceliyor. Borusan Contemporary’de yer alacak diğer bir sergi olan Dr. Necmi Sönmez küratörlüğündeki ‘Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II’ ise, geçen sezon Turgut Uyar’dan alınan ilhamla aralarında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yeni dahil olan eserlerin de bulunduğu seçkiyi izleyiciye sunan serginin genişletilmiş devamı niteliğinde.

Bill Viola, kırk yılı aşkın süredir, bu süreçte hızla gelişen video teknolojisini kullanarak, insan olmanın gizemlerini inceliyor. Görsel netliğin zenginliği, insan ve insan olmanın ne demek olduğunun sorgulanması, çelişkilerle yüzleşilen tavır, izleyicinin eserlerin ardındaki hikâyeyi aramasına yol açıyor. Kathleen Forde küratörlüğündeki sergide yer alan yapıtlar, Viola’nın ‘görünmez dünya’ olarak tanımladığı, entelektüel düzenin yapay olduğunu fark ettirmeye çalışacak. Sanatçı, Zen Budizmi, İslam sufizmi ve Hıristiyan mistisizmini kullanarak Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kuruyor.

Sergi, 13 Eylül 2020’ye kadar Borusan Contemporary’de hafta sonları görülebilecek.

Turgut Uyar’ın izinde yola devam: Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II

Uluslararası çağdaş sanatın önemli isimlerini bir araya getiren sergide, Turgut Uyar şiirinin imgeselliği, görsel sanatlar için özel yer oluştururken, günümüzün farklı ekonomik, sosyal sorunlarına gönderme yapan çalışmalar izleyicilerin estetik algılarını güçlendiren yeni yorumların kapılarını aralamayı hedefliyor. Video-heykelden fotoğrafa, neon yerleştirmelerinden interaktif dijital çalışmalara kadar ‘deneysel’ yaklaşımları ön plana çıkaran sergi, sanatçıların geleceğe ait öngörülerini dijital yorumlarla ortaya çıkarırken, Uyar’ın şiirinde en yetkin ifadesini bulan ‘bugünün sıkıntılarını’ görselleştiriyor.

Sergi, 8 Mart 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak.

Borusan Contemporary yalnızca hafta sonları 10.00–19.00 saatleri arasında açık. Müzede 11.00-18.00 saatleri arasında, her saat başı düzenlenen ücretsiz rehberli sergi turları bulunuyor.

16. İstanbul Bienali’nin ilk haftasına özel, Borusan Contemporary’deki sergileri görmek isteyen sanatseverler, 14-15 Eylül tarihlerinde Karaköy’den direkt Borusan Contemporary’ye sefer yapacak ücretsiz tekne seferleri ile müzeye ulaşım sağlayabilecekler. Sefer saatleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.borusancontemporary.com adresinden ulaşılabilir.

Bill Viola ilk defa İstanbul’da

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