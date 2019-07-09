Bilkent Center açık hava sinema geceleri başlıyor
Bilkent Center’da ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ başlıyor. Türk sinemasının gişe rekorları kıran filmleri Temmuz ayı boyunca Ankaralılarla buluşacak.
Bu yıl 20. yaşını kutlayan Bilkent Center, Temmuz ayı boyunca ziyaretçilerine sinema geceleri düzenleyecek. Açık havada kurulacak dev ekranda gerçekleşecek gösterimlerde Organize İşler Sazan Sarmalı, Şampiyon, Gülen Gözler ve Yalancı Yarim filmleri yer alacak. Gösterimler tamamen ücretsiz olacak.
Bilkent Center Açık Hava Sinema Programı:
12 Temmuz Cuma, 20.30: Organize İşler Sazan Sarmalı
13 Temmuz Cumartesi, 20.30: Şampiyon
19 Temmuz Cuma, 20.30: Gülen Gözler
20 Temmuz Cumartesi, 20.30: Yalancı Yarim
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