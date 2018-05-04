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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
HANDAN GÖKÇEK
04.05.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Bildiğiniz fantastik romanlardan değil

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Bildiğiniz fantastik romanlardan değil

Raşel Meseri, fantastik romanı ‘Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları’nda tüketimden kapitalizme, şiddetten GDO sorununa, küresel ısınmadan yeşilin katline günümüzün can yakan konularını ele alıyor.

“Bin farklı kişi tarafından okunmuş bir kitap, bin farklı kitaptır” diyor Tarkovsky. Raşel Meseri’nin ‘Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları’ adlı kitabı, içinde yaşadığımız gerçeği öyle bir açıdan bize gösteriyor ki, sizin hangi algıyla ya da hangi duygu yoğunluğuyla okuduğunuz önem kazanıyor. Çünkü Meseri, tüketimden kapitalizme, şiddetten GDO sorununa, küresel ısınmadan yeşilin katline kadar birçoğumuzun canını yakan sorunları ele alıyor. Metin bilimden, sanattan, felsefeden beslenip fantastik bir kurguyla kendini tamamlıyor. Tarih boyunca baskılara, şiddete, haksızlığa, sömürüye, ırkçılığa karşı direnen insanlığı bambaşka bir pencereden gösteriyor bize. Olağanüstü gözlemlerle dolu bir roman tutuyorsunuz elinizde.
‘Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları’, son yıllarda okuduğum en farklı fantastik romanlardan biri. Öyle bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açmıyor, bilmediğimiz karakterler yaratmıyor Meseri; aksine bildiğimiz ve içinde yaşadığımız dünyayı, bir başka gerçekliğin kapılarını aralayarak sunuyor bize.
Dünyanın yaradılışı suyla başlar, insan ana rahminde su dolu bir kesenin içinde yaşam bulur. Romanın ilk bölümü bir çocuğun havuza atlaması ile başlıyor. Çocuk önce ebeveynleri sorguluyor: “O mini minnacık şey öncelikle anasını babasını bir cüceye dönüştürür. Kendisi büyüdükçe diğerleri sürekli küçülüyordur sanki”. Sonra dünya dediğimiz o büyük havuzda buluyor kendini. Köpekbalıklarıyla dolu bir havuzda ve çocuğun içinden tuhaf bir yaşam geçiyor. O hem karada hem suyun altında hem dağların doruğunda hem de yer altında yaşayabiliyor, düşünebiliyor. Her canlının ve nesnenin ruhu ile konuşabiliyor. Kahraman bazen soyut bir bilinç oluyor, bazen de bir kamera gözü. Bazen küçük bir kızın sözcüklerindeki büyü ile bakıyorsunuz yaşama, bazen genç bir kadın bazen de yüzlerce yıl yaşamış bir bilge karşılıyor sizi satırlar arasında. Hepsini aynı anlatıcı üzerinden kurması da yazarın büyücülüğü kanımca.
Roman, akıcı bir dil ile ilerliyor. Chuck Palahniuk romanlarını okuyormuş gibi hissediyorum zaman zaman, ciddiyetin içine bir parça karıştırılmış ironi, sizi tam kızdıracakken yine gülümsetiyor. Yazar, okurun hayal gücünü romanın sonuna kadar kontrolü altında tutmayı başarıyor.

Bir yol hikâyesi de diyebiliriz ‘Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları’ için. Varılan yer değil gidilen yoldur bizi büyüten sözü roman boyunca yanı başımızda duruyor. Kâh Bertolt Brecht’in ‘Köpek Balıkları İnsan Olsaydı’ öyküsü geliyor aklınıza kâh Konstantinos Kavafis’in insanın kendi içinde yaptığı yolculuğu anlatan ‘İthaka’ adlı şiiri. Bir anda karşılaştığınız bir cümle Joanne Greenberg’in yıllar önce okuduğum, içine doğduğu dünyanın kurumlarıyla bağdaşmayı öğrenemeyen, iletişimsizliğin karanlığında yaşayan on altı yaşındaki bir genç kızın öyküsünü anlattığı romanını getirip koyuyor önüme ve onu tekrar okumaya karar veriyorum. İskandinav mitinde tanrı Odin’e de bir selam verip devam ediyoruz maceraya. Dolayısıyla roman, metinler arası bir okuma deneyimi sunuyor.
Mükemmel bir hayal gücünün içinde siz aslında köpekbalıklarının o kaybolan şarkılarını söyleyerek yol alıyorsunuz. Yazımı, kitaptan bir cümleyle bitiriyorum: “Yaşam kaldığı yerden ama başka şekilde devam edecekti. Çalıp çırpmadan! Cinsler, cinsiyetler, türler, ırklar, dinler, diller, yetenekler, meslekler arasındaki fark olmadan! Tahakkümsüz, sömürüsüz, savaşsız!”

Bildiğiniz fantastik romanlardan değil
KÖPEKBALIKLARININ KAYIP ŞARKILARI
Delidolu Yayınları
Raşel Meseri
276 sayfa, 28 TL.

 

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