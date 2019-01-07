BİFO, Yeni Yıl Konseri’nde Ailyn Pérez’i ağırlayacak
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri’nde soprano Ailyn Pérez’e eşlik edecek.
Bu sezon 20. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2019’u gelenekselleşen yeni yıl konseriyle karşılıyor. BİFO, bu kez opera çevrelerinin kendisinden ‘olağanüstü yeteneklerin birleşimi’ sözleriyle bahsettiği ünlü soprano Ailyn Pérez’e eşlik edecek. Repertuvarını 19. yüzyılın seçkin yapıtlarından oluşturan sanatçı; ‘Great Scott’, ‘Aşk İksiri’, ‘La Bohème’ yorumlarıyla tanındı. Pérez, Zürich Opera Evi, Hamburg Devlet Operası, Berlin Devlet Operası, Bavyera Devlet Operası, San Francisco Operası, La Scala Tiyatrosu ve Covent Garden Kraliyet Opera Evi’nde sahne aldı. Fransız ve İtalyan şarkılarından oluşan ve Opus Arte tarafından piyasaya sürülen ilk albüm çalışması Poème d’un jour için Independent’tan beş yıldız aldı, International Record Review ise bu albümü ‘dinleyiciyi tamamen kuşatan bir sanatçı geliyor’ haberiyle duyurdu.
BİFO’nun Sascha Goetzel yönetiminde Pérez’e eşlik edeceği Yeni Yıl Konseri, 10 Ocak Perşembe akşamı Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek. 20.00’de başlayacak konser öncesinde, 19.00–19.40 saatleri arasında ise gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu’nda bir söyleşi gerçekleştirilecek.
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