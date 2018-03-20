Berlin’de AKM sergisi

Taksim Meydanı’nın sınırını belirleyen, çok kapsamlı bir kültürel ve kentsel yapı olarak AKM’nin, yeni yüzyılın mevcut imkan ve gereksinimleri çerçevesinde, şehrin kolektif belleğine ve binanın orijinal biçimine saygı duyarak yeniden üretilmesine dair ‘Recomposing AKM – AKM’yi Yeniden Oluşturmak’ sergi, mimar Murat Tabanlıoğlu’nun küratörlüğünde Architektur Galerie Berlin’de açıldı. Kültür, sanat ve mimarlık dünyasının önemli isimlerini buluşturan bir törenle kapılarını açan sergi, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

AKM’nin bütüncül mimari yaklaşımına vurgu yapan sergi; yapıları, süreçleri, kültürel ve kentsel rolleri ile yapının kolektif hafızadaki önemini anlamaya / anlatmaya çalışıyor. Her şeyin değişmekte olduğu bir dünyada, öz değerlerle bir arada yeni işleri gerçekleştirebilmenin esnek yolları arasındaki dengeyi bulma özeniyle, yeni AKM projesinin başvurduğu özgün temeller; serginin ana unsurlarını oluşturuyor.

‘AKM’yi Yeniden Oluşturmak’ sergisinde yer alan objeler; var olan yapıya ait, seramik, aydınlatma armatürleri, sahne ve bakım teçhizatı gibi yapı malzemeleri ile AKM deposundan, arşivlerden ödünç alınan, dönemi ve yapıyı yansıtan müzik notası standı, mobilyalar, afiş ve broşürleri içeren parçalardan oluşuyor.

Ayrıca, 1950’li yılların başlarından beri tanzim edilmiş resmi raporlar, notlar ve gayri resmi mektuplar, fotoğraflar, dergi ve gazete kupürleri ile 1940’lardan itibaren Taksim ve 1950’lerin başından bu yana AKM için yapılmış çeşitli projeler; bunlara ait eskiz, plan, kesit detaylarını içeren teknik çizimler, raporlar ve kitaplar da sergilenen objeler arasında yer alıyor.

Bunlarla birlikte, eski yapı ve yeni projenin karşılaştırılmasına ve daha iyi anlaşılmasına imkan sağlamak üzere 1/60 ölçeğinde iki kesit maket de bulunuyor. Eski projeleri ve yeni projeyi daha yakından incelemek isteyenler için ise, interaktif dijital ekranlarda mimariye dair daha detaylı arşiv ve bilgi sunuluyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin sahip olduğu zenginlikler ve yapı için 1940’lardan itibaren hazırlanmış olan mimari projeleri kapsayan arşivin genişliğinden dolayı; sergi kapsamını belirleyecek temel sınırların oluşturulması ve Berlin’de izleyicilere sunulmak üzere en tanımlı, kritik materyallerin, örneklerin seçilmesi büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Hazırlanan seçki için, farklı boyut, hacim ve ağırlığa sahip malzemelerin taşınmasında birincil enstrüman olarak raf yüzeyleri, çeşitli sergi elemanlarına uyacak şekilde çok yönlü, ayarlanabilir ve boyutlandırılmış olarak tasarlandı. Bu üç boyutlu çerçeve içinde, serginin öğeleri olan yapıya ait malzemeler, geçmişten bugüne çizimler ve belgelerin bir arada anlam üretmesi ve bütünlüğü amaçlandı.

Aynı zamanda izleyicilerin malzemenin kopyalarını, hatta uygun durumda orijinalini, ilgili basılı yayınları inceleyebilmeleri için sergi duvarı boyunca kullanıma açık bir masa da tasarlandı.

60’LARIN MİMARİSİNİ BUGÜN NASIL ELE ALMALIYIZ?

Architektur Galerie Berlin’de yer alan sergide, yapıya dair bu özgün unsurlarla bir arada, şehrin ortak hafızasını yansıtmak amacıyla çağdaş sanatçıların işleri de yer alıyor. Hasan Deniz, Serkan Taycan, Sercan Apaydın, Emre Dörter’in AKM’nin farklı dönemlerine odaklanmış işleri ve Berlinli sanatçı Theo Eshetu’nun sergi için ürettiği ‘Invocation’ isimli çalışma, AKM anlatısını güçlendiriyor.

Yeni AKM, özellikle de opera gibi karmaşık işlevlere sahip olan ‘60’ların mimarisini bugün nasıl ele almalıyız?’ sorusuna bir cevap aradığı yolculuğuna devam ederken; BASF, BITUFA, Competenza, FSB, GEZE, Jung, Kalebodur, Nurus ve Şişecam Flat Glass tarafından desteklenen sergi 16 Mart-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Architektur Galerie Berlin’de ziyarete açık olacak. Sergi kapsamında 27 Nisan saat 19:00’da Murat Tabanlıoğlu ile birlikte Olaf Bartels de bir galeri konuşması yapacak.