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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
15.04.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Belgesel için babasının izinde

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Belgesel için babasının izinde

Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, Nebil Özgentürk’ün belgeseli için babasının katledildiği ormana gitti.

NEBİL Özgentürk’ün Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali ile yazarın katledildiği Kırklareli’ndeki Istranca Ormanları’nda iz sürdüğü belgeseli ‘Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi’, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’de ilk gösterimini yapacak. 1948 yılında faili meçhul bir cinayetle katledilen Sabahattin Ali’nin kaybının üstünden tam 70 yıl geçti fakat büyük ozanın ne mezarı var ne de izi. Kemikleri dahi yok edildi. Sanatçıdan geriye şiirleri, şarkı olmuş dizeleri, muhteşem roman ve hikâyeleri, araştırmaları ve uğruna canını verdiği memleket sevgisine dair fikirleri kaldı. Katledilmeden önce “Filiz hiç üzülmesin” demişti yaşadığı baskılara ve acılara dair. Nebil Özgentürk belgeseli Sabahatin Ali’nin bir başka dünyasını ve hunharca işlenen cinayetten 70 yıl sonra Filiz Ali’nin babasının zalimce öldürüldüğü ormanın derinliklerindeki ‘olay yeri’ne gidişini anlatıyor. Özgentürk kayıp ve hiç bulunamayan kemiklerin izinin arandığı belgeselin hazırlığında Filiz Ali’nin hüzünlü yolculuğuna eşlik ederken Istranca’ya gözyaşlarıyla gidip gözyaşlarıyla döndüklerini ifade ediyor. Belgeselin ilk gösterimi 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da Büyülü Fener Kızılay sinemasında Nebil Özgentürk ve Filiz Ali’nin de katılımıyla gerçekleşecek. Gösterim sonrasında 29. Ankara Uluslararası Film Festivali seyircilerine özel Nebil Özgentürk ve Filiz Ali söyleşisi yapılacak.

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