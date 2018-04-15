Belgesel için babasının izinde
Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, Nebil Özgentürk’ün belgeseli için babasının katledildiği ormana gitti.
NEBİL Özgentürk’ün Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali ile yazarın katledildiği Kırklareli’ndeki Istranca Ormanları’nda iz sürdüğü belgeseli ‘Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi’, 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’de ilk gösterimini yapacak. 1948 yılında faili meçhul bir cinayetle katledilen Sabahattin Ali’nin kaybının üstünden tam 70 yıl geçti fakat büyük ozanın ne mezarı var ne de izi. Kemikleri dahi yok edildi. Sanatçıdan geriye şiirleri, şarkı olmuş dizeleri, muhteşem roman ve hikâyeleri, araştırmaları ve uğruna canını verdiği memleket sevgisine dair fikirleri kaldı. Katledilmeden önce “Filiz hiç üzülmesin” demişti yaşadığı baskılara ve acılara dair. Nebil Özgentürk belgeseli Sabahatin Ali’nin bir başka dünyasını ve hunharca işlenen cinayetten 70 yıl sonra Filiz Ali’nin babasının zalimce öldürüldüğü ormanın derinliklerindeki ‘olay yeri’ne gidişini anlatıyor. Özgentürk kayıp ve hiç bulunamayan kemiklerin izinin arandığı belgeselin hazırlığında Filiz Ali’nin hüzünlü yolculuğuna eşlik ederken Istranca’ya gözyaşlarıyla gidip gözyaşlarıyla döndüklerini ifade ediyor. Belgeselin ilk gösterimi 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da Büyülü Fener Kızılay sinemasında Nebil Özgentürk ve Filiz Ali’nin de katılımıyla gerçekleşecek. Gösterim sonrasında 29. Ankara Uluslararası Film Festivali seyircilerine özel Nebil Özgentürk ve Filiz Ali söyleşisi yapılacak.
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