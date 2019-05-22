Başvurular başladı
Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali için başvurular başladı.
Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali için başvurular başladı. 2009 yılından beri gönüllü bir ekiple hayata geçirilen festival, Mardin’de yaşayan çocuk ve gençlere karşılıklı sanatsal, bilimsel, estetik ve kültürel alışveriş zemini hazırlamayı hedefliyor. DRASED; bugüne kadar 7 kez gerçekleştirdiği festival kapsamında Mardin, ilçeleri ve köylerini de içine alarak, toplam 88 bin 760 çocuk ve genci, ulusal ve uluslararası profesyonel tiyatro gruplarıyla buluşturdu. Festivalde sergilenen oyunlar arasında Mardin’in kültürel ve tarihi dokusuyla bütünleşen, efsaneleri ve hikâyeleriyle beslenen eserler de bulunuyor. 1 Kasım-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali hakkında bilgi almak ve katılımcı olmak için dramatiksanatlardernegi@gmail.com adresine mail gönderilebiliyor.
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