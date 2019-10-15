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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

BASE 2019 Akaretler Sıraevler’de

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BASE 2019 Akaretler Sıraevler’de

BASE, 14-17 Kasım'da Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşturacak

14-17 Kasım 2019’da Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 119 yapıtı yer alacak. BASE 2019’un seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna yer alıyor. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.

BASE 2019 Akaretler Sıraevler’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan 'BASE Talks' konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

BASE 2019 Akaretler Sıraevler’de

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek BASELECTED 17/18 sergisi, 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Sergide Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 14 sanatçının eseri sergilenecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören 'BASE Talks' bu yıl da dopdolu programıyla, 14-15-16 Kasım tarihlerinde W Studios’da birbirinden özel söyleşilerle sanat dünyasını bir araya getirecek. 20’ye yakın panelde yaklaşık 35 konuşmacıyı ağırlayacak olan 'BASE Talks', her gün 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler ise Atıf Akın, Beral Madra, Derya Yücel, Emre Zeytinoğlu, Erdil Yaşaroğlu, Kezban Arca Batıbeki, Merih Akoğul, Murat Pilevneli, Ozan Bilgiseren. 

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