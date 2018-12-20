Banksy uyku kaçırdı
Galler’deki Port Tablot şehrinde ortaya çıkan graffitinin Banksy’ye ait olduğu, Banksy tarafından doğrulandı.
GERÇEK kimliği bilinmeyen dünyanın en ünlü graffiti sanatçısı Banksy bu kez Güney Galler’de ortaya çıktı. Port Tablot şehrinde bir çelik işçisinin garajının duvarına çift yönlü bir graffiti yapan Banksy’nin çiziminde bir tarafta karın altında duran bir çocuk diğer tarafta ise yanan bir ateş görünüyor. Bu çizimle şehrin endüstriel mirasına ve çelik işçiliğine gönderme yaptığı düşünülen Banksy, Instagram hesabından paylaştığı videoyla graffininin kendisine ait olduğunu doğruladı. Garajın sahibi ise esere zarar verilmesinden kaygı duyduğunu ve bu yüzden geceleri uyuyamadığını söyledi. Kuzey Port Talbot Konseyi çizimin koruma altına alınması için harekete geçtiklerini açıkladı.
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