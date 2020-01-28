'Bana Amy De' Duru Ataşehir'de

Kemal Başar yönetimindeki Tiyatro Keyfi'nin sahneye koyduğu, izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği müzikali Kosta Kortidis yazdı. Müzikal formda ve çağdaş bir üslupla sahneye uyarlanan oyunda Amy Winehouse'u Ceylan Yılmaz canlandırıyor. Müzikalde devlet opera ve bale sanatçısı Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Karataş rol alıyor.

Müzikal, 22 Ocak Çarşamba 20.30'da Duru Ataşehir Water Garden'da; 13 Şubat Perşembe ise Duru Kadıköy Ana Sahne'de izleyiciyle buluşacak.