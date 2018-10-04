Bahçeden bronz lahit çıktı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait bronz lahit ele geçirildi.
Kestanealanı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı öne sürülen U.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evin arka bahçesinde bulunan inşaat temeli içinde, tahtalarla gizlenmiş, Roma dönemine ait yaklaşık 500 kilo ağırlığında bronz lahit ele geçirildi. Evde de mermer mezar steli, mermer kadın heykeli, bir ruhsatsız silah, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu. U.G. gözaltına alındı.
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