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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Ayvalık Almodovar’la açılacak

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Ayvalık Almodovar’la açılacak

4-9 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Antonio Banderas ve Penélope Cruz’un rol aldığı Pedro Almodóvar’ın son filmi ‘Acı ve Zafer’le (Dolor y Gloria) açılacak.

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda geçen yıl ilki düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından, başlıca festivallerde öne çıkan filmler, söyleşiler, atölyeler izleyicilere sinemayla dolu beş gün sunacak. Festivalin bu yılki açılışını Pedro Almodóvar’ın son filmi ‘Acı ve Zafer’ (Dolor y Gloria) yapıyor. Başrollerinde yönetmenin vazgeçilmez oyuncularından Antonio Banderas ve Penélope Cruz’un bulunduğu yapım, Pedro Almodóvar’ın hayatından otobiyografik öğeler taşıyor. Antonio Banderas, kariyerindeki en iyi performanslarından birini sergilediği filmle bu yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

 

Bu yıl festival destekçileri arasına Kendine Has da katıldı. Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale olan değerli katkılarını sürdürüyor.

 

Geçen yıl rotasını festival için Ayvalık’a çevirenlerle beraber, ağırlıklı olarak Ayvalık ve çevresinden yaklaşık 5500 izleyici festivali takip etti. Üç salonda 25 ülkeden 40 filmlik bir program izleyiciyle buluştu. Aralarında Damla Sönmez, Hazal Kaya, Hazar Ergüçlü, Taner Birsel, Rıza Akın, Elit İşcan, Ceyda Düvenci, Tayfun Pirselimoğlu, Emin Alper, Onur Ünlü, Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı, Gürcan Keltek, Burak Çevik, Çağla Zencirci, Murat Düzgünoğlu, Thomas Balkenhol, Rudiger Süchsland ve Andreas Sinanos’un da bulunduğu sinema dünyasından konukları izleyicilerle bir araya getiren Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, bölgede kalıcı bir etki yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca Ayvalık’ta yıl boyu devam edecek sinema etkinlikleri düzenlemek de festivalin hedefleri arasında yer alıyor.

 

100 BİN LİRALIK ÖDÜL

Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Kariyo & Ababay Vakfı; sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla, 2018 yılında festival kapsamında verilmek üzere “Yılın Yönetmeni Ödülü”nü oluşturmuştu. Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filmiyle layık görüldüğü KAV Yılın Yönetmeni Ödülü bu yıl da verilecek. 100.000 Liralık ödül 4 Ekim Cuma akşamı, festivalin açılış töreninde kazanan yönetmene takdim edilecek.

 

Festivalin Kültür için Alan’ın desteğiyle üniversite öğrencileriyle yürüttüğü işbirliği bu yıl da devam edecek. Geçen yıl Dokuz Eylül, Ege ve İzmir Ekonomi üniversitelerinden gelen öğrenciler festivalde gönüllü olarak çalışmış, filmler üretmiş ve kendileri için özel olarak düzenlenen atölyelerde sinema dünyasında yönetmen, yapımcı ve kurgucularla bir araya gelerek çalışmalar yapmıştı. Bu yıl katılan üniversite sayısının artırılması, İzmir’in yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır ve İstanbul’dan öğrencilerin de Ayvalık’ta ağırlanması hedeflenmekte.

 

Festival kapsamında Türkiye’den en yeni filmler, Yunan Sineması için özel bir bölüm, çocuklar için film gösterimleri ve atölyeler, dünya sinemasından ödüllü filmler yer alacak ve gösterimlerin ardından yerli ve yabancı yönetmenlerin, oyuncuların ve film ekiplerinin katılımıyla yapılan sohbetlerle programdaki filmler perdenin ötesine taşınacak. Açıkhavada Sinema kapsamında Ayvalık’ın farklı mahallerine kurulan seyyar açıkhava sineması gösterimlerine bu yıl da devam edilecek. Geçen yıl yoğun ilgi gören gösterimler 9 Ekim akşamı Cunda Pazar Meydanı’nda yapılacak açıkhava gösterimiyle sona erecek.

Geçen yıl beklediğinden yoğun bir ilgiyle karşılanan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu sonbaharda da Ayvalık’ta sinemayla dolu geçecek beş gün için yoğun hazırlıklarına devam ediyor. Festivalin Biletix’ten satılacak biletlerinin önsatışı 21 Eylül’de başlayacak.

Ayvalık Almodovar’la açılacak

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