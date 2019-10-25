Ayrı dünyaların köpekleri!

Colas Gutman en zorlu konuları bile mizah ve ironinin eleğinden geçirerek olabilecek en uygun tonda anlatabilir çocuklara. ‘Paspal Köpek Okulda’ ile toplumun hemen her alanında ötekileştirilen ve ayrımcılığa uğrayan ‘farklı’ların yaşadıklarına eğitim sistemi özelinde bakarken yaptığı da tam olarak bu. Sistemin adaletsizliğine ve bireylerin hastalıklı yaklaşımlarına sert eleştiriler getirirken hiç öyle büyük laflar etmiyor, çocuklara ders vermeye kalkmıyor. O sadece hikâyesini anlatıyor, bu arada bol bol güldürüyor, sonunda da herkes kendi yoluna gidiyor. Gutman’ın kahramanlarının neden tipik olmadığını anlamak güç değil. Vücudu pirelerle kaplı, kürkü çürümüş bir halıya benzeyen, sardalye kokulu, saf mı saf bir köpek ne kadar kahraman olabilirse Paspal Köpek de o kadar kahraman işte. Gelgelelim, hiçbir şey onun çöplükte birlikte yaşadığı arkadaşı kedi Şapşala ile birbirinden eğlenceli maceralara atılmasına engel değil. Ve tahmin edeceğiniz üzere yine süper komik ve bir o kadar düşündürücü bir macerayla karşımızdalar. Okuma yazma bilmeyen Paspal’ın çöplerin etiketlerini okuyamadığı için yüzlerce çürük sosis yemesi ve litrelerce çamaşır suyu içmesi işten bile değil. Ama şimdi tüm bunların son bulma zamanı, çünkü Paspal Köpek şans eseri Kraliyet Köpek Okulu’na kabul ediliyor. Paspal için muhteşem bir şans ama okulun diğer öğrencileri için büyük skandal. Düşünebiliyor musunuz, hepsi birbirinden süslü, atletik, eğitimli, asil mi asil köpek arasında çöplükten gelme bir köpek. Kısacası, bu ne cüret! İçlerinden birinin de dediği gibi; “Biz ayrı dünyaların köpeğiyiz”.

Sistemin temel direklerinden öğretmenin de bu tutumdan uzak olmadığını, sonuna kadar ayrımcı, katı ve disiplinci olduğunu söylemek şaşırtıcı olmaz herhalde.

Peki, tek isteği çöplerin etiketlerini okuyabilmek ve can dostu Şapşala’ya masallar anlatabilmek olan Paspal Köpek ayrımcılık ve zorbalıkla başa çıkabiliyor mu dersiniz? Kocaman bir kalp, saf niyetler, dost canlısı ve yardımsever biri olmak tüm bunları aşmada ne kadar etkili olabilir? Colas Gutman’ın yarattığı son, okurları bu sorularla baş başa bırakıyor. Paspal’a gelince, başta da dediğim gibi, o macerasını yaşar, Şapşala’yla mutlu mesut, kendi yoluna gider. Ardından bakıp “Bu mutlu bir son mudur?” diye sormak bizlere kalır.



PASPAL KÖPEK OKULDA

Colas Gutman- Marc Boutavant

Resimleyen: Marc Boutavant

ABM Yayınları, 2019

64 sayfa, 18.43 TL.