Ayrı dünyaların köpekleri!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAyrı dünyaların köpekleri!
GeriKitap Sanat Ayrı dünyaların köpekleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
25.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Ayrı dünyaların köpekleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayrı dünyaların köpekleri!

Colas Gutman ‘Paspal Köpek Okulda’ ile toplumun hemen her alanında ötekileştirilen ve ayrımcılığa uğrayan ‘farklı’ların yaşadıklarına eğitim sistemi özelinde bakarken, hikâyesi çocukları her zamanki gibi mizah ve ironi eşliğinde selamlıyor...

Colas Gutman en zorlu konuları bile mizah ve ironinin eleğinden geçirerek olabilecek en uygun tonda anlatabilir çocuklara. ‘Paspal Köpek Okulda’ ile toplumun hemen her alanında ötekileştirilen ve ayrımcılığa uğrayan ‘farklı’ların yaşadıklarına eğitim sistemi özelinde bakarken yaptığı da tam olarak bu. Sistemin adaletsizliğine ve bireylerin hastalıklı yaklaşımlarına sert eleştiriler getirirken hiç öyle büyük laflar etmiyor, çocuklara ders vermeye kalkmıyor. O sadece hikâyesini anlatıyor, bu arada bol bol güldürüyor, sonunda da herkes kendi yoluna gidiyor. Gutman’ın kahramanlarının neden tipik olmadığını anlamak güç değil. Vücudu pirelerle kaplı, kürkü çürümüş bir halıya benzeyen, sardalye kokulu, saf mı saf bir köpek ne kadar kahraman olabilirse Paspal Köpek de o kadar kahraman işte. Gelgelelim, hiçbir şey onun çöplükte birlikte yaşadığı arkadaşı kedi Şapşala ile birbirinden eğlenceli maceralara atılmasına engel değil. Ve tahmin edeceğiniz üzere yine süper komik ve bir o kadar düşündürücü bir macerayla karşımızdalar. Okuma yazma bilmeyen Paspal’ın çöplerin etiketlerini okuyamadığı için yüzlerce çürük sosis yemesi ve litrelerce çamaşır suyu içmesi işten bile değil. Ama şimdi tüm bunların son bulma zamanı, çünkü Paspal Köpek şans eseri Kraliyet Köpek Okulu’na kabul ediliyor. Paspal için muhteşem bir şans ama okulun diğer öğrencileri için büyük skandal. Düşünebiliyor musunuz, hepsi birbirinden süslü, atletik, eğitimli, asil mi asil köpek arasında çöplükten gelme bir köpek. Kısacası, bu ne cüret! İçlerinden birinin de dediği gibi; “Biz ayrı dünyaların köpeğiyiz”.
Sistemin temel direklerinden öğretmenin de bu tutumdan uzak olmadığını, sonuna kadar ayrımcı, katı ve disiplinci olduğunu söylemek şaşırtıcı olmaz herhalde.
Peki, tek isteği çöplerin etiketlerini okuyabilmek ve can dostu Şapşala’ya masallar anlatabilmek olan Paspal Köpek ayrımcılık ve zorbalıkla başa çıkabiliyor mu dersiniz? Kocaman bir kalp, saf niyetler, dost canlısı ve yardımsever biri olmak tüm bunları aşmada ne kadar etkili olabilir? Colas Gutman’ın yarattığı son, okurları bu sorularla baş başa bırakıyor. Paspal’a gelince, başta da dediğim gibi, o macerasını yaşar, Şapşala’yla mutlu mesut, kendi yoluna gider. Ardından bakıp “Bu mutlu bir son mudur?” diye sormak bizlere kalır.

PASPAL KÖPEK OKULDA Ayrı dünyaların köpekleri
Colas Gutman- Marc Boutavant
Resimleyen: Marc Boutavant
ABM Yayınları, 2019
64 sayfa, 18.43 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle