Ayın konuğu Yalvaç Ural
FOTOĞRAFÇI Lütfi Özgünaydın geçtiğimiz yıl İFSAK’da başladığı ‘Yazarlar Projesi’ni yazar Yalvaç Ural’la sürdürüyor.
23 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Yapı Kredi Loca’da gerçekleştirilecek etkinlikte, Özgünaydın çeşitli mekânlarda çektiği Yalvaç Ural fotoğraflarını izleyicilerle paylaşacak ve ardından Ural’la yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak. Çocuk yazınının üretken kalemi Yalvaç Ural’ın 100’ü aşkın kitabı, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunuyor.
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