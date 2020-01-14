Aydın Gün Teşvik Ödülü Elvin Hoxha Ganiyev’in

1997’de müzisyen bir aileye doğan Elvin Hoxha Ganiyev kemana beş yaşında başladı. On yaşındayken Vladimir Spivakov yönetimindeki Moskova Virtüözleri ile birlikte ilk konserini Kremlin Sarayı’nda veren Ganiyev, çalışmalarını İspanya Escuela Superior de Música Reina Sofía’da sürdürdü. Genç sanatçı, yüksek lisans eğitimine hâlâ Almanya’da Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover’de devam ediyor. Elvin Hoxha Ganiyev’a ödülü 48. İstanbul Müzik Festivali açılış töreninde sunulacak.

Ödülün seçici kurulu, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşuyor.