Ayakkabısız efsane yeniden Türkiye’de
Progresif rock’ın önemli isimlerinden İngiliz müzisyen Steven Wilson, iki yıl önceki unutulmaz konserinin ardından yeniden Türkiye’de. Geçen yıl beşinci solo albümü ‘To the Bone’u yayımlayan Steven Wilson, 22 Temmuz Pazar akşamı, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da ‘Sahne üstü ayakta’ konser düzeninde müzikseverlerle buluşacak.
Sahnede, gitarını çalarken kullandığı onlarca pedala daha rahat hâkim olabilmek için ayakkabı giymeyi tercih etmeyen ve hemen hemen her enstrümanı çalabilen Wilson bugüne kadar dört kez Grammy’ye aday oldu. Wilson’ın ‘To the Bone’ albümünün tanıtım turnesi kapsamında gerçekleştireceği konser 20.00’de başlayacak.
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