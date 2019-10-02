‘Ateşböceği’nden iyi haber
Önceki gün rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan Ateşböceği lakaplı usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor. İlaç tedavisine başlayan oyuncunun 10 günlük bir tedavi süreci geçireceği öğrenildi.
Hastaneye yattığından beri sevenlerinden destek mesajları aldığını ileten Bostancıoğlu, ‘Titreme ve ateş ile kendimizi hastaneye attık. Bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. İlk belirlemelere göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi söylediler. Bütün sevenlerime iyi olduğumu söylemek istiyorum. Benden dualarını eksik etmesinler’ diye konuştu. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Bostancıoğlu’nu bu süreçte Kabataş Erkek Lisesiler Derneği üyeleri de yalnız bırakmadı.
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