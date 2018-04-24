Atatürk Evi gün sayıyor
ÇANAKKALE Kara Savaşları sırasında Büyük Önder Atatürk'ün, 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı köyünde, 19-25 Nisan arasında karargâh amacıyla kullandığı ‘Atatürk Evi’ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı açıklamada, alan başkanlığı olarak bölgedeki onarım, yenileme ve restorasyon işlerine devam ettiklerini söyledi.
Bunlardan en önemlisinin Bigalı köyündeki Atatürk Evi olduğunu ifade eden Kaşdemir, müze evde 1 Şubat 2017'de başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bigalı köyündeki tarihi açıdan çok önemli bir görevi üstlenen Atatürk Evi'nde özenli bir çalışmanın ardından sona yaklaştıklarını dile getiren Kaşdemir, şöyle konuştu: "Atatürk Evi'nde, aynı zamanda Atatürk'ün o dönemde kullandığı bazı eşyaları da sergileme imkânı bulacağız. Müze ev bölgeye gelen turistlerin, geçmiş dönemlerde en çok ziyaret ettikleri yerlerden biriydi. Yeni yüzüyle daha fazla ziyaretçinin olacağı kanaatindeyiz. Özellikle Atatürk'ün savaş sonrasında kullandığı şahsi eşyalarını da sergilemeyi düşünüyoruz. Ziyaretçilerimiz gördüklerinde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Yakın bir zamanda açılışa hazır hale gelecek müze ev. Artık son noktaya ulaştık."
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