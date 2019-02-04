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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
04.02.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

‘İnsan Doğası’nı 250 bin kişi gezdi

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‘İnsan Doğası’nı 250 bin kişi gezdi

Çağdaş heykel sanatının yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’in İstanbul Modern’de 3 Şubat Pazar günü sona eren ‘İnsan Doğası’ sergisini 250 bin kişi ziyaret etti

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği ve Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleşen ‘Anthony Cragg: İnsan Doğası’ sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi, Anthony Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin farklı dönemlerinden karakteristik örneklere yer verdi. İstanbul Modern’de sergilenen yapıtlarına izleyicilerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren sanatçının sergisi 3 Şubat Pazar günü sona erdi. ‘İnsan Doğası’ adlı sergi heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin sanatçı tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü gösterdi.

Heykelleri dünyanın saygın müze ve kurumlarının koleksiyonlarında yer alan sanatçının Türkiye’de bu kapsamdaki ilk sergisini gerçekleştiren İstanbul Modern, Cragg’in biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayan yapıtlarını izleyiciyle buluşturdu. Sergide, Cragg’in erken dönem yapıtlarından olan; sanatçının yıllardır çeşitli malzeme ve tekniklerle deneyimlediği ‘Erken Biçimler’ ve ‘Akılcı Varlıklar’ serilerinden örnekler de sunuldu.

Çocuklarla sanatçının dünyasına yolculuk

‘İnsan Doğası’ sergisi küçük sanatseverlerden de büyük ilgi gördü. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü tarafından 4-12 yaş okul gruplarına yönelik olarak hazırlanan atölyelere yaklaşık 3 bin 500 çocuk katıldı. Çocuklar, “Gölge Avcıları” başlıklı etkinlik ile heykel sanatını tanırken, 8-12 yaş grubu çocuklar “Çizgilerden Heykele” başlıklı etkinlik ile sanatçının yaratım süreci hakkında bilgiler edindi. Müzede bilmeceler ile gerçekleştirilen sergi programlarının her ikisi de çocukların müzeden ayrılırken yanlarında götürdükleri kartondan yapılmış özel tasarımları içerdi.

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