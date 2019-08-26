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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Altın Portakal’dan gençlere destek

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Altın Portakal’dan gençlere destek

26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 56.sı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek verecek.

Bu yıl başlatılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlıyor. Başvurular 6 Eylül’de sona erecek. Bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez Antalyalı sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Antalya’da 100 öğrenci

Bunlardan ilki, kültür, sanat ve sinema alanında bir gelecek düşleyen üniversite öğrencilerine,festivalin bu yıl başlatacağı okul, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlayacak.

Projeyle ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Sinema Okulu’nu yaratırken “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sözlerinden yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Bilim, sanayi, turizm ve tarım alanında profesyonelleşmek isteyen gençler için sunduğumuz imkanlara, sinema ve sanatı da ekliyor; Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciyi festivale davet ediyoruz. Festivalimizin konuğu olarak Antalya’da ağırlayacağımız bu 100 genç, festivaldeki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek, atölyelere katılabilecek ve ilham aldıkları yönetmenlerin yanı sıra, uluslararası alandan birçok sinemacıyla yüz yüze tanışabilme fırsatını yakalayacaklar. Biz buna ‘Altın Portakal Sinema Okulu’ adını verdik, böylece Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye imkânı sunmuş olacak.”dedi.

Böcek: “Antalya bugünün ustaları için de ilk oldu”

Festivalin 50 yılı aşkın zaman boyunca sayısız usta sinemacıya da okul olduğunu belirten Böcek, “Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata, 1996), Ferzan Özpetek (Hamam, 1997), Barış Pirhasan (Usta Beni Öldürsene, 1997), Serdar Akar (Gemide, 1998), Turgut Yasalar (Leoparın Kuyruğu), Uğur Yücel (Yazı Tura, 2004), Deniz Gamze Ergüven (Bir Damla Su, 2006), Özcan Alper (Sonbahar, 2008), Tolga Karaçelik (Gişe Memuru, 2010), Seren Yüce (Çoğunluk, 2010), Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan), Mehmet Binay ve M.Caner Alper (Zenne) gibi birçok yönetmen, başarılarının Türkiye’deki ilk halkasını Antalya’da attı; öyle ki, bugün sektörün önde gelen isimleri sinema yolculuklarındaki ilk ödüllerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldı” diye konuştu.

Muhittin Böcek sözlerine şunları da ekledi: “Kısa ve belgeselci gençlere verilecek ödüllerin yanı sıra, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk sinema filmiyle yarışan bir yönetmene de 100 bin TL para değerindeki Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü yeniden festivale dahil ediyor; genç ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum’a desteğimizi de toplamda 450 bin TL para ödülüyle sürdürüyoruz.”dedi.

Başvurular internet sitesinde

Altın Portakal Sinema Okulu’na başvurular, Türkiye’de radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim veya görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören tüm üniversitelilere açık ve ücretsiz olacak. 26 Ekim - 1 Kasım 2019 düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek okul’a katılmak isteyen öğrencilerin, kısa özgeçmişleriyle birlikte hayallerini ve Altın Portakal Film Festivali’ne neden katılmak istediklerini anlattıkları bir mektubu, antalyaff.com/tr adresindeki formu doldurarak paylaşmaları yeterli olacak.

Altın Portakal’dan gençlere destek

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