Senaryo fikrin mi var?

Ali Ercivan'ın beş hafta sürecek 'Bir Projem Var!' senaryo semineri 21 Aralık Cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günleri 12.00 - 14.00 arası yapılacak seminerin programı şu şekilde:

1. Hafta: Kurallar… Ne Onlarla Ne Onlarsız!

2. Hafta: Senaryo Nerede Başlar? Fikir Aşaması.

3. Hafta: Hayaller ve Gerçekler. Türkiye’de Senaristlik Mesleği.

4. Hafta: Yazar Odası. Bir Fikri Geliştirmek.

5. Hafta: Birer Projemiz Var! Ya Bundan Sonra?

Birçok TV dizisinin yanında Netflix'in yeni projesi Atiye'nin de yazar kadrosunda yer alan Ali Ercivan'ın vereceği senaryo seminerinde, katılımcılar bir sinema ya da dizi filmi fikrini geliştirme şansı bulacaklar.