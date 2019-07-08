Alaçatı’da elektronik müzik festivali
Elektronik müzik festivali Sonic Swim, bu yaz ilk kez Alaçatı’da düzenlenecek.
Sommer Klein’da 13 Temmuz Cumartesi günü başlayacak festivalde, Kiasmos, Butch, Bradley Zero ve Aleksandir sahne alacaklar. İzmir’li prodüktör ve DJ Aleksandır, festivalde açılışı yapacak. Sonrasında ise seti Boiler Room’un ilk programcılarından Bradley Zero devralacak. Gün batımı saatinde ise Kiasmos şarkıları ile devam edilecek. Butch ise son turda setin başında olacak.
Türkiye’de 18’inci yılını kutlayan şehir ve yaşam dergisi Time Out’un İstanbul edisyonu tarafından düzenlenen festival, saat 17:00’da başlayıp 23:30’a dek devam edecek.
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