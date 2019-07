Aktivistler, yenilikçi sesler One Love 15’te

Michael Kiwanuka

15. yılını kutlayan One Love Festival’in sanatçıları yine özenle seçilmiş. Programın ince işlenmiş bütünsel uyumu ve çeşitliliğin gözetilmesi bir yana, her bir sanatçının kendine has duruşu, mesajı ve müzikal bir misyonu var. 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz sabahına kadar Parkorman ve Volkswagen Arena’da toplam 5 farklı sahnede devam edecek konser ve DJ setlerde yer alacak sanatçıların bazıları Michael Kiwanuka gibi tanıdık, bazıları ilk kez Türkiye’ye geliyor. Ve hepsinin müziğiyle aktardığı ortak duygu ve mesajlar var: Samimiyet, gerçeklik ve umut.



BUĞULU SESİYLE MICHAEL KIWANUKA



Müziğiyle ilgili her sözü içten ve yalın. Kendini ve müzik serüveninin her dönemini sorguluyor: Çocukluğunu, gençliğindeki mahalle baskısıyla edindiği zorlama müzik idollerini, 2012’de adını dünyaya duyuran ödülü, dört yıl aradan sonra 2016’da çıkardığı ikinci albümü... Her dönem onun yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Bunun en açık göstergesi ise 22 yaşındaki genç müzisyen ve prodüktör Tom Mirsch’le gerçekleştirdiği işbirliğinden doğan single’ı ‘Money’. Geçen günlerde piyasaya sürülen parça yüksek ritmli funk ve indie-pop’u derin bir şiirsellik ve blues ile birleştiriyor.



Michael Kiwanuka, 2012’de BBC İngiltere’nin prestijli Sounds ödülüne layık görüldüğünde 24 yaşındaydı. Yılın gelecek vaat eden en başarılı çıkışını yapan sanatçılara verilen bu ödülü Kiwanuka’dan önce Jessie J, Adele, 50 Cent ve Keane gibi starlar da almıştı. İsmini ve müziğini tüm dünyaya duyuran ödülü aldığı güne kadar dört duvar içerisinde kendini samimiyetle ifade eden müziğini üreten genç sanatçının, bu ödülün ardından gelecek ün ve olası baskılarla ilgili endişeleri var.



Gerçekten de ona olan ilgi artıyor; Avrupa, Yeni Zelanda ve hatta Amerika’da turneler gerçekleştiriyor. Fakat artan şöhretine rağmen müzikal samimiyeti, dürüstlüğü ve gerçekliği değişmiyor, çünkü kendi kişiliğinden ödün vermiyor. Kayne West onu albümünde çalmaya davet ettiğinde gidiyor ama çalmıyor, aslında deniyor ama çalamıyor. “Beni neden çağırdığını anlamadım” diyen sanatçı, akustik gitarıyla birçok prodüktör ve hip-hop sanatçısı karşısında ‘aptal’ gibi hissettiği için stüdyoyu terk ettiğini de ekliyor bir röportajında. Bu tutumu müzik dünyasında hayranlık uyandırıyor.



İlk albümünden sonra ikinci albümü ‘Love & Hate’i çıkarana kadar dört yıl geçiyor ve 2016’da bambaşka bir Kiwanuka çıkıyor karşımıza. Kendinden emin, ilerleyen yaşıyla müzikal dilinin de olgunlaşmakla kalmayıp özgünleştiği genç bir adam. Kiwanuka bilinçli olarak farklı iki albüm yaratmak istediğini vurguluyor. İstanbullu müzikseverler onu One Love Festival’de bir kez daha dinlemeye hazırlanırken sanatçı, yeni single’ı ‘Money’ ile bir kez daha hayranlarını şaşırtıyor. 22 yaşındaki genç müzisyen ve prodüktör Tom Mirsch’le çıkardığı ‘Money’de Kiwanuka, dolgun ve buğulu sesinin şiirselliğini bu kez funk ve indie-pop ritmleriyle birleştiriyor. 2019 yazına yüksek bir tempo ile giren Kiwanuka, 20 Temmuz’da Parkorman Birlikte Güzel Sahnesi’nde olacak.



DUYGUSAL ELEKTRONİK: THE BLAZE



İki kuzenin oluşturduğu The Blaze’in müzik serüveni biraz tesadüfen gelişmiş. Kuzenler Jonathan ve Guillaume Alric, Jonathan’ın üniversite projesi için çektiği filmin müziğini yapmak üzere bir araya geldiğinde videoyu elektronik müzikle beslemeye karar vermişler ve müzikal yolculukları başlamış. 2016 yılında yayımlanan ilk videoları ‘Viril’ milyonların beğenisini kazanınca da hem müziğin hem de ikilinin imzası halini alan mini kısa filmler niteliğindeki videoların devamı gelmiş.



Aile ve arkadaşlık ilişkilerinin duygusal boyutunu cesurca açığa çıkaran The Blaze’in tüm yapıtlarına yansıyan duygusal bir yoğunluk ve samimiyet var. ‘Queen’, ‘Territory’ ve ‘Viril’ gibi videolarında işledikleri konular arasında yas tutmak, sevgi, özlem, korku yer alıyor. Bu duyguların insanları ve kültürleri değiştirebileceğine, hatta kültürleri ayakta tuttuğuna inanıyorlar. Müzikal olarak salsadan rap müziğine uzanan çok geniş bir yelpazeden ilham alan ikili elektronik müzik akımının içerisinde de yenilikçi bir konuma sahip. Fransa’nın elektronik müzik dünyasına armağanı The Blaze, Parkorman Birlikte Güzel Sahnesi’nde olacak.





AKTİVİST DJ THE BLACK MADONNA



Onun en güçlü yanı sihirli bir çekim gücü olan enerjisi ve tabii müziği. Coachella ve Sonar gibi dev festivallerdeki konserlerinin ardından futbol sahası büyüklüğündeki mekânlarda on binlerce insanın ilgisini ve eğlencesini diri tutmak hiç kolay olmasa gerek. The Black Madonna adıyla tanınan DJ Marea Stamper hem set başındayken hem de dışarıda insanlarla bağ kuruyor, gözlerinin içine bakarken onlarla aynı duyguyu paylaşıyor. Set başında olmadığı zamanlarda da göçmen politikaları veya kadın hakları gibi konular üzerine çalışıyor. ‘Disko’dan ‘elektro’ya uzanan ve hatta birbirine zıt müzik türlerini ustaca birleştiren cesur setleriyle yüz binlere hitap eden The Black Madonna, Volkswagen Arena’da gerçekleşecek One Love gece programı kapsamında King Sahnesi’nde.

The Black Madonna



KENDİNE HAS YERLİ



Çocukluğunda Türk sanat müziğiyle büyüdü; Nick Cave, Tom Waits, Black Sabbath ise ergenlik yıllarının kahramanlarından oldu. Bu birikimin sentezinden kendine has ‘sound’unu yaratan ülkemizin güçlü kadın müzisyenlerinden Gaye Su Akyol, dev bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Kendine has duruşuyla Gaye Su Akyol, One Love Festival’e tartışmasız en yakışan isimlerden biri olacak. Ülkemizde neredeyse ikonik bir mertebeye ulaşan Büyük Ev Ablukada’nın yanı sıra son dönemde adeta kitlelerin sesi olarak hayatımıza nüfuz eden rap müziğin güçlü temsilcilerinden Kamufle ise festivalin Birlikte Güzel Sahnesi’nin yerli temsilcilerinden.

One Love Festival / 20 Temmuz Cumartesi / Parkorman kapı açılış 12.00, kapanış 23.59 / Volkswagen Arena kapı açılış 23.30, kapanış 06.00



Festival programı ise şöyle:

PARKORMAN



· Years & Years

· THE BLAZE

· Michael Kiwanuka

· Büyük Ev Ablukada

· Oh Land

· Gaye Su Akyol

· Palms Trax

· Dekmantel Soundsystem

· Carista

· Skinny Pelembe

· Max Abysmal

· Jungle by Night

· Gözyaşı Çetesi

· Ati ve Aşk Üçgeni

· Kamufle & Brothers

· Ece Özel

· Kerem Akdağ

· Afyonbando

· Ozoyo

· Hedonutopia

· In Hoodies

· Mind Shifter

· Al’York

· Ikaru

VOLKSWAGEN ARENA



· The Black Madonna

· Art Department

· Black Merlin

· Ferhat Albayrak