Ahmet Ertuğ’un gözünden New York’ta ‘Son akşam yemeği’
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ’un Leonardo da Vinci’nin Milano’daki Santa Maria Della Grazie Manastırı’nın duvarına resmettiği ‘Son Akşam Yemeği’nin fotoğrafı New York’taki Union League Club’da sergileniyor. Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi 30 Ekim’e kadar devam edecek.
Serginin açılışı üzerine Union League Club’ta gerçekleştirilen gecede sanatçı Ertuğ’a bir şükran plaketi verilirken, ‘Son Akşam Yemeği’nin pek çok fotoğrafının çekildiği, geçen yüzyıllar içinde farklı sanatçılar tarafından çok farklı şekilde yorumlanarak yenilerinin yapılmasına rağmen, Milano’daki kilisenin duvarında oldukça yüksekte duran eserin ilk defa bu kadar net ve detaylı görüntülendiği kaydedildi.
Dünyanın pek çok ülkesinde yer alan tarihi eserler, kütüphane ve opera saraylarını fotoğraflayıp kitap haline getiren Ahmet Ertuğ, Da Vinci’nin ünlü eserin üzerinde insan gözünün göremediği en ince detayları, duvardaki çatlakları göstermeyi başararak büyük bir övgü almıştı.
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