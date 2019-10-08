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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ahmet Ertuğ’un gözünden New York’ta ‘Son akşam yemeği’

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Ahmet Ertuğ’un gözünden New York’ta ‘Son akşam yemeği’

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ’un Leonardo da Vinci’nin Milano’daki Santa Maria Della Grazie Manastırı’nın duvarına resmettiği ‘Son Akşam Yemeği’nin fotoğrafı New York’taki Union League Club’da sergileniyor. Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi 30 Ekim’e kadar devam edecek.

Serginin açılışı üzerine Union League Club’ta gerçekleştirilen gecede sanatçı Ertuğ’a bir şükran plaketi verilirken, ‘Son Akşam Yemeği’nin pek çok fotoğrafının çekildiği, geçen yüzyıllar içinde farklı sanatçılar tarafından çok farklı şekilde yorumlanarak yenilerinin yapılmasına rağmen, Milano’daki kilisenin duvarında oldukça yüksekte duran eserin ilk defa bu kadar net ve detaylı görüntülendiği kaydedildi.

Dünyanın pek çok ülkesinde yer alan tarihi eserler, kütüphane ve opera saraylarını fotoğraflayıp kitap haline getiren Ahmet Ertuğ, Da Vinci’nin ünlü eserin üzerinde insan gözünün göremediği en ince detayları, duvardaki çatlakları göstermeyi başararak büyük bir övgü almıştı. 

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