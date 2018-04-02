Açılışı İdil Biret yapacak

Başkentin en önemli sanat etkinliklerinden Ankara Müzik Festivali’nin 35’incisi, şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden İdil Biret’e eşlik edeceği açılış konseriyle 4 Nisan’da başlıyor. CSO Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak konserde doğumunun 110’uncu yılı anısına Necil Kazım Akses’in ‘Orkestra Konçertosu’ ile Çaykovski’nin ‘Piyano Konçertosu’ seslendirilecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festivalde bu yıl, İspanya’dan ABD’ye Gürcistan’dan Çek Cumhuriyeti ve İtalya’ya kadar 400’e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak. 6 Nisan’da MEB Şûra Salonu’ndaki Compania Flamenca El Carpeta & Antonio Canales flamenko dans gösterisiyle devam edecek festival, 10 Nisan’da Çek Cumhuriyeti’nin yıldız piyanisti Lukas Vondracek’i, 11 Nisan’da ise Franz Lizst Oda Orkestrası ve genç kuşağın başarılı

kemancısı Alican Süner’i ağırlayacak.

Gürcistan balesi

88 ülkede 9200 performansla 50 milyon seyirciye ulaşmış Gürcistan Devlet Balesi’nin 13 Nisan’da ‘Sukhishvili’ başlıklı gösteriyle yer alacağı festivalin 14 Nisan’daki konuğu, eleştirmenlere göre cazın klasik piyanoda en iyi icracılarından David Hazeltine Trio olacak.

Oda müziğinin başarılı genç toplulukları Saygun Quartet (18 Nisan) ve Bosphorus Trio (16 Nisan), şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu (17 Nisan), Cyrus Chestnut Trio (21 Nisan) gibi isimlerin sahneye çıkacağı 35. Ankara Müzik Festivali, 25 Nisan’da İtalya’dan gelen dünyaca ünlü Spellbound Modern Dans Topluluğu’nu konuk edecek.

Festivalin bugüne ulaşmasında önemli katkıları olan Mehmet Başman’ın anısına düzenlenen kapanış konseri ise 26 Nisan’da Romanya’dan şef Constantin Grigore, Sibiu Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Gabriel

Croitoru tarafından gerçekleştirecek.

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