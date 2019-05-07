ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur
Sinemaseverlere indirimli bilet almalarını sağlayan Sinemia’nın Amerika’daki şubesi resmen iflasını duyurdu. Duyurunun ardından uygulamanın Türkiye kullanıcıları bilet alamadı.
Lokasyon teknolojisi bazlı uygulaması ve ön ödemeli banka kartı sistemlerini bir araya getiren yerli sinema girişimi Sinemia, ABD pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu. USE Today’in 28 Nisan’da yayınladığı habere göre sinema bileti abonelik servisi, “Sinema salonlarının yarışma karşısında bağımsız bir sinema bileti abonelik hizmeti olarak sürdürülebilirlik için bir yol göremedik” dedi ve ABD operasyonlarını durdurma kararını açıkladı. Şirket kapatma gerekçesinde: ‘Beklenmeyen yasal işlem’ ve ‘işlemlere devam etmek için gereken fonların’ eksikliğinden bahsetti.
İKİ HAFTADIR BİLET ALINAMIYOR
Türkiye’de de binlerce kullanıcısı olan Sinemia üyeleri de iki haftadır uygulamadan bilet alamıyor. Uygulamaya üye olanlar, gişede sorun yaşadıklarını ve internetten bilet alamadıklarını sosyal medyada konuşuyor. Taslak metinlerle maillere cevap verildiğini aktaran kullanıcılar, canlı destek servisinin de çalışmadığını, yöneticilerin herhangi bir çözüm önerisi sunmadıklarını aktarıyor. 2015 Aralık ayında ‘Borsa İstanbul’ aracılığıyla Aslanoba Capital'den yatırım alan Sinemia, Şubat 2016’da İngiltere'de faaliyetlerine başlamıştı. Şirket Kanada, Avustralya ve İngiltere'de halen faaliyet gösterirken, bu ülkeler için planlarının ne olduğu belli değil. Sinemia, ABD pazarında güçlü oyunculardan olan özellikle Moviepass ile rekabet halindeydi. Kuruluşun, 2016 yılında açıldığı ABD’de 10’dan fazla sinema zinciriyle anlaşmalı olduğu belirtiliyor.
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