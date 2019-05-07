ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur
GeriKitap Sanat ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Can ÇİFTÇİ- can_1423@hotmail.com
07.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur

Sinemaseverlere indirimli bilet almalarını sağlayan Sinemia’nın Amerika’daki şubesi resmen iflasını duyurdu. Duyurunun ardından uygulamanın Türkiye kullanıcıları bilet alamadı.

Lokasyon teknolojisi bazlı uygulaması ve ön ödemeli banka kartı sistemlerini bir araya getiren yerli sinema girişimi Sinemia, ABD pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu. USE Today’in 28 Nisan’da yayınladığı habere göre sinema bileti abonelik servisi, “Sinema salonlarının yarışma karşısında bağımsız bir sinema bileti abonelik hizmeti olarak sürdürülebilirlik için bir yol göremedik” dedi ve ABD operasyonlarını durdurma kararını açıkladı. Şirket kapatma gerekçesinde: ‘Beklenmeyen yasal işlem’ ve ‘işlemlere devam etmek için gereken fonların’ eksikliğinden bahsetti.  

İKİ HAFTADIR BİLET ALINAMIYOR
Türkiye’de de binlerce kullanıcısı olan Sinemia üyeleri de iki haftadır uygulamadan bilet alamıyor. Uygulamaya üye olanlar, gişede sorun yaşadıklarını ve internetten bilet alamadıklarını sosyal medyada konuşuyor. Taslak metinlerle maillere cevap verildiğini aktaran kullanıcılar, canlı destek servisinin de çalışmadığını, yöneticilerin herhangi bir çözüm önerisi sunmadıklarını aktarıyor. 2015 Aralık ayında ‘Borsa İstanbul’ aracılığıyla Aslanoba Capital'den yatırım alan Sinemia, Şubat 2016’da İngiltere'de faaliyetlerine başlamıştı. Şirket Kanada, Avustralya ve İngiltere'de halen faaliyet gösterirken, bu ülkeler için planlarının ne olduğu belli değil. Sinemia, ABD pazarında güçlü oyunculardan olan özellikle Moviepass ile rekabet halindeydi. Kuruluşun, 2016 yılında açıldığı ABD’de 10’dan fazla sinema zinciriyle anlaşmalı olduğu belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

ABD’de iflas etti, Türkiye’deki üyeleri mağdur

Galeri Nev İstanbul’a yeni ortak

Yunus Emre Enstitüsü 10 yaşında

Reha Erdem gençlerle buluşacak