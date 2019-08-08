a dergisi’nin ‘Varoluşçuluk’ sayısı
‘düşünbil’ dergisinin ‘Varoluşçuluk’ özel sayısını görünce, yıllar önce ‘a dergisi’ için hazırladığımız sayıyı hatırladım.
Varoluşculuğun Türk yazarlarını etkilediği, Jean - Paul Sartre’ın kitaplarının çok okunduğu bir dönemdi. Sartre’ın ‘Bulantı’sı listenin başında geliyordu.
a dergisi’nde varoluşçuluk için özel bir sayı yapmaya karar vermiştik. Hepimiz bu sayı için çalışırken, o zaman Türkçeye çevrilmemiş olan Walter Kaufmann’ın “Dostoyevski’den Sartr’a” kitabını aldım.
Aynı zamanda kendisine de bir mektup yazarak, varoluşçuluk konusunda bazı kitap adları tavsiye etmesini istedim.
O da F. H. Heinemann’ın ‘Existentialism And The Modern Predicament’ kitabını okumamı istedi, onu da getirttim. Daha sonraları Kaufmann’ın ‘Nietzsche’ kitabını da okudum.
Demir Özlü’nün de o dönemde çok okunan, Türk edebiyatında varoluşçuluğun esintisini hissettiren ‘Bunaltı’sı
yayımlanmıştı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde hocalık yapan Jochim Ritter’in de bir kitabı yayımlanmıştı.
O kitaptan belleğimde kalan, bir şairin dizeleriyle son bulmasıydı:
“Aradığın yakındadır seni karşılıyor bile.”
Özel sayı çalışmalarını yaparken, a dergisi yönetim yerine İlhan Berk de uğramıştı. Elimde Iris Murdoch’un ‘Romantic Rationalist Sartre’ kitabı vardı, onu ‘Romantik Usçu’ diye çevirmek nasıl olur diye sorduğumda, onaylamıştı.
Bilgisayarın olmadığı, çoğunlukla daktiloda tek nüsha yazıldığı yıllarda Selahattin Hilav, Sartre’ın ‘Edebiyat Nedir?’ini çevirmiş, Ankara’da yayınevine teslim etmeden bir lokantada kaybolmuştu.
Sartre’ın bir kitabının çevirisinin de Altın Kitaplar Yayınevi’nin başına dert açtığını yazmalıyım. ‘Özgürlük Yolları’ kitabını hem Altın Kitaplar hem de Cem Yayınevi yayımlamıştı.
Altın Kitaplar’ın bir cildinin başlığı ‘Uyanış’tı. Erzurum’da da o dönemde bu adda bir dergi çıkıyormuş. İsim karışıklığı yüzünden 12 Mart’ta mahkemeye gidip kitabın o dergiyle bir ilişkisi olmadığını açıklamak zorunda kalmıştık.
düşünbil dergisinin ilk iki sayfasındaki sözleri aldım:
“Kendi kendime yabancı kalacağım hep.” (Albert Camus - Sisifos Söylemi.)
“Biliyorsun ki kendi kendime konuşmayı çok severim. Şimdi ve ebediyen kendimle seni konuşuyorum.”(Sören Kiergaard.)
Abdurrahim Tunç, ‘Dünyaya Fırlatılmış İnsanın Tutamak Arayışı’ yazısında, Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ı ile Hasan Ali Toptaş’ın ‘ Gölgesizler’ kitabında varoluşçuluğun izini sürüyor.
Yazının amacını yinelemeliyim. Okuma önerileri şöyle sıralanıyor: Jean - Paul Sartre Walter Kaufmann Demir Özlü
düşünbil dergisi: web:www.duşunbil.com
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