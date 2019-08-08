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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DOĞAN HIZLAN - dhizlan@hurriyet.com.tr
08.08.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

a dergisi’nin ‘Varoluşçuluk’ sayısı

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a dergisi’nin ‘Varoluşçuluk’ sayısı

‘düşünbil’ dergisinin ‘Varoluşçuluk’ özel sayısını görünce, yıllar önce ‘a dergisi’ için hazırladığımız sayıyı hatırladım.

Varoluşculuğun Türk yazarlarını etkilediği, Jean - Paul Sartre’ın kitaplarının çok okunduğu bir dönemdi. Sartre’ın ‘Bulantı’sı listenin başında geliyordu.

a dergisi’nde varoluşçuluk için özel bir sayı yapmaya karar vermiştik. Hepimiz bu sayı için çalışırken, o zaman Türkçeye çevrilmemiş olan Walter Kaufmann’ın “Dostoyevski’den Sartr’a” kitabını aldım.

Aynı zamanda kendisine de bir mektup yazarak, varoluşçuluk konusunda bazı kitap adları tavsiye etmesini istedim.

O da F. H. Heinemann’ın ‘Existentialism And The Modern Predicament’ kitabını okumamı istedi, onu da getirttim. Daha sonraları Kaufmann’ın ‘Nietzsche’ kitabını da okudum.

Demir Özlü’nün de o dönemde çok okunan, Türk edebiyatında varoluşçuluğun esintisini hissettiren ‘Bunaltı’sı
yayımlanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde hocalık yapan Jochim Ritter’in de bir kitabı yayımlanmıştı.

O kitaptan belleğimde kalan, bir şairin dizeleriyle son bulmasıydı:

“Aradığın yakındadır seni karşılıyor bile.”

Özel sayı çalışmalarını yaparken, a dergisi yönetim yerine İlhan Berk de uğramıştı. Elimde Iris Murdoch’un ‘Romantic Rationalist Sartre’ kitabı vardı, onu ‘Romantik Usçu’ diye çevirmek nasıl olur diye sorduğumda, onaylamıştı.

Bilgisayarın olmadığı, çoğunlukla daktiloda tek nüsha yazıldığı yıllarda Selahattin Hilav, Sartre’ın ‘Edebiyat Nedir?’ini çevirmiş, Ankara’da yayınevine teslim etmeden bir lokantada kaybolmuştu.

Sartre’ın bir kitabının çevirisinin de Altın Kitaplar Yayınevi’nin başına dert açtığını yazmalıyım. ‘Özgürlük Yolları’ kitabını hem Altın Kitaplar hem de Cem Yayınevi yayımlamıştı.

Altın Kitaplar’ın bir cildinin başlığı ‘Uyanış’tı. Erzurum’da da o dönemde bu adda bir dergi çıkıyormuş. İsim karışıklığı yüzünden 12 Mart’ta mahkemeye gidip kitabın o dergiyle bir ilişkisi olmadığını açıklamak zorunda kalmıştık.

düşünbil dergisinin ilk iki sayfasındaki sözleri aldım:

“Kendi kendime yabancı kalacağım hep.” (Albert Camus - Sisifos Söylemi.)

“Biliyorsun ki kendi kendime konuşmayı çok severim. Şimdi ve ebediyen kendimle seni konuşuyorum.”(Sören Kiergaard.)

Abdurrahim Tunç, ‘Dünyaya Fırlatılmış İnsanın Tutamak Arayışı’ yazısında, Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ı ile Hasan Ali Toptaş’ın ‘ Gölgesizler’ kitabında varoluşçuluğun izini sürüyor.

Yazının amacını yinelemeliyim. Okuma önerileri şöyle sıralanıyor: Jean - Paul Sartre Walter Kaufmann Demir Özlü

düşünbil dergisi: web:www.duşunbil.com

 

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