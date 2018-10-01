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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın kazananları belli oldu
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Kitap Sanat
01.10.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın kazananları belli oldu

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9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın kazananları belli oldu

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 28 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın kazananları belli oldu.

 İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final galası ve ödül töreni, 28 Eylül Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın sunuculuğunu bu yıl Halit Ergenç üstlendi. Leyla Gencer Şan Yarışması Final Galası’nın açılışını, İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 150. anma yılında Gioachino Rossini’nin William Tell Uvertür’ü ile yaptı. Ardından, final için yarışan 15 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan So Young Park, Sara Rossini, Chiara Tirotta, Selin Uzun, Piotr Buszewski, Anna-Doris Capitelli, Ezgi Karakaya, Faik Mansuroğlu ve Doğukan Özkan; Mianiti yönetimindeki orkestra eşliğinde aryalarını seslendirdi. Leyla Gencer anısına seslendirilen Guiseppe Verdi’nin Atilla Uvertürü’nün ardından ödül töreni başladı

Ödül töreninin devamında jüri başkanlığını üstlenen ünlü bariton Renato Bruson, Leyla Gencer Şan Yarışması’nda dereceye giren finalistleri açıkladı. Dokuzuncu Leyla Gencer Şan Yarışması’nda Türkiye’den Ezgi Karakaya birinci, Almanya’dan Anna Doris Capitelli ikinci, Polonya’dan Piotr Buszewski üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 12.500 Euro, ikincisi 7.500 Euro ve üçüncüsü 3.500 Euro değerindeki ödüllere layık görüldü.

İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’ne değer görülen Faik Mansuroğlu, Kraliyet Operası’nda dört aylık özel bir eğitimin yanı sıra seçmelere katılmaya hak kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü’nü kazanan Doğukan Özkan, kurumun bir temsilinde rol alma şansını elde etti. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü’nü kazanan Ezgi Karakaya ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazandı. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nin verdiği özel ödülü kazanan Piotr Buszewski, La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından üç aylık bir eğitim bursuna layık görülürken, dinleyicilerin oylarıyla belirlenen Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise Ezgi Karakaya oldu.

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