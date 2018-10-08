6. Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
26 Ekim’de başlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal yarışma filmleri ve jürileri açıklandı.
6. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal yarışma filmleri ve jürileri açıklandı. Başkanlığını usta yönetmen Serdar Akar’ın yapacağı ve oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin seçeceği bir film, 100.000 TL değerindeki büyük ödüle ulaşacak. Festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında ise 18 film toplam 50.000 TL değerindeki ödüller için yarışacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim Ortağı TV+ ile Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya’nın destekleriyle düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. 3 Kasım’a dek sürecek festival bu yıl da Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak.
Festivalle ilgili detaylı bilgi için: bogazicifilmfestivali.
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