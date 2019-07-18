‘44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’ kazananları belli oldu
Oyun yazarı İsmet Küntay adına, aralıksız olarak 44 yıldır sürdürülen ‘İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’ yirmi ayrı dalda kazananları açıklandı
Gazeteci, Yazar ve Eleştirmen Hayati Asılyazıcı’nın ‘Seçici Kurul Başkanlığı’nı sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz Turgay, Emine Şahinkaya’dan oluşan ‘İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu’, 2018-2019 tiyatro döneminde sahnelenen oyunlar arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, kazananları belirledi. ‘İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’, 20 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’de ‘Kadıköy Büyük Kulüp Derneği Balo Salonu’nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak. İşte kazananlar:
İsmet Küntay Onur Ödülü:
Bilim adamı, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Hayati Asılyazıcı Tiyatro Özel Ödülü:
Tiyatrocu, oyuncu Metin Akpınar
Nadide Küntay Emek Ödülü:
Tiyatrocu, oyuncu Selçuk Yöntem
Yılın En Başarılı Oyun Yazarı Ödülü:
‘Eyvallah’ adlı oyun yazarlığı nedeniyle Müjdat Gezen
Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü:
‘Kuvayi Milliye’ adlı oyundaki yönetimiyle Yıldırım Fikret Urağ
Yılın En Başarılı Yapımı Ödülü:
‘Tiyatro D22’ tarafından sahnelenen ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’ adlı yapım
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü:
‘Açık Aile’ adlı oyundaki başarılı oyunuyla Özge Özberk
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü:
‘Don Kişot’um Ben’ adlı oyundaki başarılı oyunuyla Ozan Güven
İsmet Küntay Özel Ödülü:
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin ‘Troya Operası’ adlı yapımı
İsmet Küntay Seçici Kurul Özel Ödülü:
‘Cimri’ adlı oyundaki oyunuyla Mustafa Kurt
İsmet Küntay Uluslararası Alanda Türk Tiyatrosunu Tanıtım Ödülü:
Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu
İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü:
‘Fatima’nın Erkekleri’ adlı oyundaki oyunuyla Özlem Güveli
İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü:
‘Fatima’nın Erkekleri’ adlı oyundaki yönetimiyle Serkan Salihoğlu
İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü:
Fatih Hacıosmanoğlu’nun yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Yıldızlar, Boğalar ve Aşklar’ adlı oyun nedeniyle Fatih Hacıosmanoğlu
Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu Ödülü:
‘Dogville’ adlı oyundaki oyunuyla Ece Çeşmioğlu
Yılın En Başarılı Uyarlama Ödülü:
Hans Fallada’nın yazdığı ‘Herkes Tek Başına Ölür’ adlı romandan, sahneye uyarladığı, yönettiği ve oynadığı ‘Herkes Tek Başına Ölür’ adlı oyun nedeniyle Nesrin Kazankaya
Yılın En Başarılı Dramaturg Ödülü:
Dramaturji dalındaki çalışmaları nedeniyle Hilmi Zafer Şahin
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı Ödülü:
‘Bir Peri Masalı - Radyum Kızları’ adlı oyundaki sahne tasarımı nedeniyle Gökhan Yücesal
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü:
‘Sahibinin Sesi’ adlı oyundaki giysi tasarımı nedeniyle Çevren Sarayoğlu
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü:
‘Ocak’ta Bahar - Underground (Yer altı)’ adlı oyundaki ışık tasarımı nedeniyle Osman Aktan
Yılın En Başarılı Oyun Müziği Ödülü:
‘Kosovalı Peer Gynt’ adlı oyundaki oyun müziği nedeniyle Türkü Deyiş Çınar
Yılın En Başarılı Çocuk Oyunu Ödülü:
Dersu Yavuz Altun’un yazdığı ve yönettiği, ‘İBB Şehir Tiyatroları’ yapımı ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı oyun.
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