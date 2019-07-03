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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yeni durağı Belçika

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4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yeni durağı Belçika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2018 yılının sonbaharında düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne adını veren Okullar Okulu sergisi, İstanbul ve Fransa’nın ardından Belçika’nın Genk kentinde bulunan C-mine’da açıldı.

İKSV tarafından, Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen ve günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül-4 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bienalde altı kıtadan gelen, tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi,pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alana odaklanan 200’ün üzerinde katılımcının sergi ve projeleri yer buldu. Altı hafta süren sergide Vera Sacchetti ve Nadine Botha yardımcı küratör olarak görev aldı.

Açık kaldığı altı hafta boyunca 200.000’in üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nden özel bir seçki, yine Jan Boelen küratörlüğünde üç ay boyunca C-mine’da ziyaret edilebilecek. 28 Haziran 2019’da kapılarını açan sergi, 29 Eylül’e kadar görülebilecek. Sergi üç ay boyunca Belçika’da olacak.

Daha önce İstanbul’daki sergiye katılan 100 projenin yer aldığı serginin tasarımı yine Lukas Wegwerth’in III+1 sistemini kullanan Aslı Çiçek imzası taşıyor. Okullar Okulu’nun Belçika’ya taşınması için İstanbul Tasarım Bienali’yle işbirliği yapan Z33 – Güncel Sanat Evi’nin sanat direktörü Jan Boelen, bir kez daha küratörlüğünü üstlendiği sergiyle ilgili, ‘Tasarım değişiyor, artık yalnızca tüketilen objelerden uzaklaşmaya başlıyor. Sergilenen eserler, bilgiyi ve gücü nasıl yeniden müzakere edebileceğimizle ilgili devam eden araştırmalardan birer kesit sunuyor,’ dedi.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yeni durağı Belçika

Ana Penalba / Istanbul Techno-tourism

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