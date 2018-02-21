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    Haberler >Kitap Sanat>İşte 37. İstanbul Film Festivali'nin afişi!

    İşte 37. İstanbul Film Festivali'nin afişi!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    İKSV tarafından gerçekleştirilen 37. İstanbul Film Festivali'nin bu seneki afişlerinde Murat Palta'nın minyatürleri yer alıyor.

    6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin afişlerini geleneksel (Osmanlı) motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı birleştirdiği deneysel eserleriyle tanınan Murat Palta resmediyor. Çalışmalarına 'Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri' isimli lisans bitirme tezi ile başlayan Palta, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı. Otomatik Portakal, Arabesk, Donnie Darko, İpekçe, Elm Sokağında Kâbus, Yedinci Mühür ve Oz Büyücüsü gibi sinema tarihinin kült filmlerinden çeşitli karakterlerin minyatür tekniğiyle resmedildiği afişler çok yakında sokaklarda olacak. İstanbul Film Festivali ile işbirliği konusunda Murat Palta, 'Çalışmalarımın, İstanbul’da gerçekleşen uluslararası nitelikteki bir festivalde ve çalışmalarıma böylesine uygun bir projede yer alması mutluluk verici. Çalışmalarımda kullandığım dünya sinemasının minyatür tarzıyla resmedilmesindeki mantık aynı şekilde bu afişte de yer aldı. Festivalde gösterilecek - ya da gösterilmese dahi sinema tarihi açısından önemli sayılan- yerli ve yabancı film karakterleri bu festivalin afişinde bir araya geldiler.' dedi. Yaklaşık 20 bölümde 180’e yakın filmin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi ve atölye çalışmaları, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbul’da sinema heyecanını yaşatacak. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması’nda yapılacak.

    İşte 37. İstanbul Film Festivalinin afişi

     

     

    Etiketler: Kitapsanat , 37. istanbul Film Festivali , Murat Palta
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