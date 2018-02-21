İşte 37. İstanbul Film Festivali'nin afişi!

6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin afişlerini geleneksel (Osmanlı) motifleri ve çağdaş Batılı sinemayı birleştirdiği deneysel eserleriyle tanınan Murat Palta resmediyor. Çalışmalarına 'Minyatür Tekniğiyle Film Afişleri' isimli lisans bitirme tezi ile başlayan Palta, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı. Otomatik Portakal, Arabesk, Donnie Darko, İpekçe, Elm Sokağında Kâbus, Yedinci Mühür ve Oz Büyücüsü gibi sinema tarihinin kült filmlerinden çeşitli karakterlerin minyatür tekniğiyle resmedildiği afişler çok yakında sokaklarda olacak. İstanbul Film Festivali ile işbirliği konusunda Murat Palta, 'Çalışmalarımın, İstanbul’da gerçekleşen uluslararası nitelikteki bir festivalde ve çalışmalarıma böylesine uygun bir projede yer alması mutluluk verici. Çalışmalarımda kullandığım dünya sinemasının minyatür tarzıyla resmedilmesindeki mantık aynı şekilde bu afişte de yer aldı. Festivalde gösterilecek - ya da gösterilmese dahi sinema tarihi açısından önemli sayılan- yerli ve yabancı film karakterleri bu festivalin afişinde bir araya geldiler.' dedi. Yaklaşık 20 bölümde 180’e yakın filmin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi ve atölye çalışmaları, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbul’da sinema heyecanını yaşatacak. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması’nda yapılacak.