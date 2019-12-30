3 kitap daha 'muzır' ilan edildi

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili basın açıklamasında "Aile Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, yeterli gerekçe göstermeksizin kitapları 'muzır' ilan etmeye devam ediyor. 27 Eylül 2019’da 4 kitabı poşete sokan Koruma Kurulu 3 kitabın daha küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar vererek 'muzır' neşriyat ilan etti.” diyerek Yeni Sansür Kurulu’nu eleştirdi.

Eylül ayında alınan kararla 4 kitabın muzır ilan edilmesi üzerine yine basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Türkiye Yayıncılar Birliği; kitapların içeriğine, bağlamına, edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alınan 'muzır' kararlarla yayıncılığın ve kültür dünyasının tehdit edildiğini iddia etti. Birlik, Aile Bakanlığı tarafından atanmış beş birim amirinden oluşan kurulun, bu yapısıyla kitaplar hakkında kararlar almaktan vazgeçilmesini istedi. Açıklamada ayrıca Koruma Kurulu yapısının temel hak ve hürriyetleri, adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırladığı ve bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.