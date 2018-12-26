2018'in en iyi 10 sergisi
Hürriyet Kitap Sanat’a yazan sanat eleştirmenlerinden oluşan uzman jüri, 2018’in en iyi sergilerini seçti. Sabancı Müzesi’nde halen devam eden ‘Rus Avangardı’ sergisi ilk sırada yer aldı.
1. ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’, Sabancı Müzesi
1920’lerde ‘Rus Avangardları’ diye bilinen sanatçıların, şair, yazar, ressam, tiyatrocu ya da sinemacı ve fotoğrafçıların hep birlikte oluşturduğu yaratıcı fırtınaya odaklanan ‘Rus Avangardı’ sergisi, özgürlüğün yaratıcılığı nasıl harekete geçirdiğinin de hikâyesi. Dünya sanat tarihinin önemli bir sayfasını, unutulmaz aktörlerini tanıma fırsatı sunan sergi 1 Nisan’a kadar görülebilir. Cem Erciyes
2. ‘Parajanov Sarkis İle’, Pera Müzesi, 17 Mart’a kadar...
3. ‘Arkas Koleksiyonunda Post-Empresyonizm’, MSGSÜ Tomhane-i Amire
4. ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’, Pera Müzesi
5. ‘Anthony Cragg: İnsan Doğası’, İstanbul Modern, 20 Ocak’a kadar...
6. ‘Eriyen Hatıralar’ Refik Anadol, Pilevneli Gallery Dolapdere
7. ‘Boş Ev’ Can Aytekin, Arter
8. ‘Devamlılık Hatası’ Aydan Murtezaoğlu, Bülent Şangar, Salt Beyoğlu
9. ‘Zaman Kuşu: Neş’e Erdok’, Bozlu Art Mongeri Binası
10. ‘Toprak’ Alev Ebüzziya, Baksı Müzesi
Sergi jürisi: Ayşegül Sönmez, Burcu Pelvanoğlu, Cem Erciyes, Erkan Aktuğ, Evrim Altuğ, İhsan Yılmaz, Kumru Eren
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