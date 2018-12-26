2018'in en iyi 10 sergisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
26.12.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

2018'in en iyi 10 sergisi

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2018'in en iyi 10 sergisi

Hürriyet Kitap Sanat’a yazan sanat eleştirmenlerinden oluşan uzman jüri, 2018’in en iyi sergilerini seçti. Sabancı Müzesi’nde halen devam eden ‘Rus Avangardı’ sergisi ilk sırada yer aldı.

1. ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’, Sabancı Müzesi
1920’lerde ‘Rus Avangardları’ diye bilinen sanatçıların, şair, yazar, ressam, tiyatrocu ya da sinemacı ve fotoğrafçıların hep birlikte oluşturduğu yaratıcı fırtınaya odaklanan ‘Rus Avangardı’ sergisi, özgürlüğün yaratıcılığı nasıl harekete geçirdiğinin de hikâyesi. Dünya sanat tarihinin önemli bir sayfasını, unutulmaz aktörlerini tanıma fırsatı sunan sergi 1 Nisan’a kadar görülebilir. Cem Erciyes

2. ‘Parajanov Sarkis İle’, Pera Müzesi, 17 Mart’a kadar...
3. ‘Arkas Koleksiyonunda Post-Empresyonizm’, MSGSÜ Tomhane-i Amire
4. ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’, Pera Müzesi
5. ‘Anthony Cragg: İnsan Doğası’, İstanbul Modern, 20 Ocak’a kadar...
6. ‘Eriyen Hatıralar’ Refik Anadol, Pilevneli Gallery Dolapdere
7. ‘Boş Ev’ Can Aytekin, Arter
8. ‘Devamlılık Hatası’ Aydan Murtezaoğlu, Bülent Şangar, Salt Beyoğlu
9. ‘Zaman Kuşu: Neş’e Erdok’, Bozlu Art Mongeri Binası
10. ‘Toprak’ Alev Ebüzziya, Baksı Müzesi
Sergi jürisi: Ayşegül Sönmez, Burcu Pelvanoğlu, Cem Erciyes, Erkan Aktuğ, Evrim Altuğ, İhsan Yılmaz, Kumru Eren

 

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