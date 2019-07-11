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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler18.000’i aşkın kişinin izlediği 47.İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da sona erdi
GeriKitap Sanat 18.000’i aşkın kişinin izlediği 47.İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da sona erdi
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Kitap Sanat
11.07.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

18.000’i aşkın kişinin izlediği 47.İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da sona erdi

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18.000’i aşkın kişinin izlediği 47.İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da son buldu.

11 Haziran’da başlayan festivali 18.000’i aşkın kişi izlerken, festival İstanbul’un 15 farklı mekânında 21 günde gerçekleştirilen ve toplamda 150 eserin seslendirildiği 22 konserde, 600 yerli ve yabancı sanatçıyı ağırladı.
Festival 47. yılında Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı ikiliği üzerinden hayata dair zıtlıkları, bu zıtlıklardan doğan müziği çeşitli performans ve konserlerle sahneye taşırken, bunların yaratım sürecindeki etkisine odaklandı, müzik aracılığı ile aydınlanmanın önemini vurguladı.
Bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e takdim edildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Yuri Bashmet’e sunuldu.
Festivale Çinli piyanist Yuja Wang ile şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası, 2008 yılından bu yana daimi şefi olan Liang Zhang yönetiminde ve Fazıl Say solistliğinde Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Jochen Sandig’in Berlin Radyo Korosu katıldı.
İstanbul Müzik Festivali bu yıl Aya İrini Müzesi’nden Rahmi M. Koç Müzesi’ne, Tophane’i Amire’den Galata Kulesi’ne farklı farklı mekânları kullandı. İstanbul Samatya’da gerçekleşen Müzik Rotası’nın bu yılki durakları Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Anarad Hığutyun (Günahsız Meryem Ana) Ermeni Katolik Kilisesi, Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi oldu. Hem Müzik Rotası’nda hem de Neve Şalom Sinaogu’nda düzenlenen konserlerde, özel hazırlanmış içerik ve repertuvarlar sunuldu. Festival konserlerine ayrıca Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, İş Sanat Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Süreyya Operası ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi ev sahipliği yaptı.

18.000’i aşkın kişinin izlediği 47.İstanbul Müzik Festivali, 8 Temmuz’da sona erdi

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