İşte !f'in kazananları

Ahmet Rıfat Şungar’ın sunuculuğunu yaptığı gecede, İlk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Keş!f Yarışması’nın jürisi, 'Vahşi Oğlanlar' filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico’yu 'yılın keşfi' seçti. Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi, Laura Bari’nin belgeseli 'Primas / Primalar' olurken, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun 'Kar' adlı filmine, Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası 'Bıraktığın Yerden'e gitti. İstanbul ayağı 25 Şubat Pazar gecesi sona eren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 1 Mart’ta Ankara ve İzmir’e doğru yola çıkacak ve 4 Mart’ta sona erecek.

Uluslararası Keş!f Yarışması Birincilik Ödülü: Vahşi Oğlanlar - Bertrand Mandico, Les garçons sauvages, Fransa

Uluslararası Keş!f Yarışması Jüri Özel Ödülü: Araby / Arap - João Dumans, Affonso Uchoa, Brezilya

Uluslararası Keş!f Yarışması SİYAD Ödülü: Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası - Tamer El Said, Portekiz

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Birincilik Ödülü: Primas / Primalar - Laura Bari, Kanada, Arjantin

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü: The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı - Mila Turajliç, Sırbistan, Fransa ve Katar

!f Yeni Seyirci Ödülü: Kar - Emre Erdoğdu, Türkiye

Türkiye’den Kısalar Seyirci Ödülü:

Birincilik: Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

İkincilik: Kötü Kız / Ayce Kartal

Üçüncülük: Ayakkabı / Nehir Tuna