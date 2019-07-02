16. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek. Son başvurular 30 Kasım 2019’da.
Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez gerçekleşecek. Festival’in ilgi gören ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden toplam 1.406 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 30 Kasım 2019, Cumartesi olarak açıklandı. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek ‘En İyi Film’ ödülünü alan eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30.000 TL, uluslararası kategoride ise 5.000 USD ile ödüllendirilecek. Yarışmayı kazanan filmler, festivalin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek ‘Ödüllü Filmler Üniversitelerde’ etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.
16. Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’ , ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 16 - 26 Mart 2020 tarihleri arasında sinemaseverlere sunacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle