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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
02.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

16. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

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16. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek. Son başvurular 30 Kasım 2019’da.

Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez gerçekleşecek. Festival’in ilgi gören ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden toplam 1.406 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 30 Kasım 2019, Cumartesi olarak açıklandı. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek ‘En İyi Film’ ödülünü alan eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30.000 TL, uluslararası kategoride ise 5.000 USD ile ödüllendirilecek. Yarışmayı kazanan filmler, festivalin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek ‘Ödüllü Filmler Üniversitelerde’ etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.

16. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

16. Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’ , ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 16 - 26 Mart 2020 tarihleri arasında sinemaseverlere sunacak.

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