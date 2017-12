Kış Aylarında C Vitamini Desteği Şart!

Bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcı: C vitamini, yüksek antioksidan özelliğe sahip olduğu için bağışıklığı kuvvetlendirdiği bir gerçek. Özellikle kış aylarında gerek soğuk, gerekse kapalı ortamlarda bulunduğumuz için soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlara yakalanma riskimiz çok daha fazla artıyor. Her ne kadar yapılan araştırmalar C vitamininin direkt olarak soğuk algınlığını engelleme konusunda bir etkisinin olmadığını gösterse de gribal enfeksiyonların oluşturduğu semptomların azaltılmasında başarılı bir vitamin olduğu gerçek.

Cilt kalitesini arttırmak için: Kışın havaların soğumasıyla birlikte kuruyan cildin elastikiyetini korumak da çok daha önemli hale geliyor. Bol su tüketiminin yanında, kollajen üretimine destek veren C vitaminin uygun miktarlarda alınması cilt kalitenizi arttırmaya yardımcı oluyor. Yaşlanmayan bir cilt için her mevsim C vitamini tüketimi önemli; ancak özellikle kış aylarında cilt kalitenizde gözle görülür bir düşüş hissediyorsanız C vitamini tüketimine özen göstermeniz şart.

Strese karşı koruyucu: Kış aylarında gerek havanın puslu ve soğuk olması, gerekse güneşin kendini çok daha az göstermesi sebebiyle depresyona yatkınlığımız artıyor. Depresif belirtiler de vücuttaki stresin artmasına sebep oluyor. Oysa yeterli düzeyde C vitaminin vücuttaki stresin azaltılmasında etkili olduğu bir gerçek. Eğer kış aylarında enerjinizin düştüğünü ve stres seviyenizin arttığını hissediyorsanız C vitamini tüketiminizi gözden geçirmenizde fayda var.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı: Özellikle kış aylarında vücudun ısı dengesini ayarlamak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Siz de bu sebeple iştahınızı kontrol etmede zaman zaman zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak yeteri kadar C vitamini aldığınızda kan şekerinizi dengeleme konusunda kuşkuya düşmenize gerek yok. Çünkü C vitamini kan şekerinizi dengeleme ve iştah kapatma konusunda size yardımcı oluyor ve ani açlık ya da tatlı ataklarının önüne geçme konusunda desteğini esirgemiyor.

Yara iyileşmesine destek: Kış aylarında daha aktif olmak belki de hepimizin hayali! Ancak kar, buz derken belki düşme riskine karşı kendimizi eve kapatıyor, belki de kış sporlarından kendimizi mahrum bırakıyoruz. Oysa C vitaminini yeterli düzeyde aldığımız sürece yaralanmadan korkmamıza gerek yok. Çünkü kollajen üretimine sahip bu vitamin cildimize olduğu kadar yara iyileşmesinde de bize yardımcı oluyor.

Nefes darlığı için: Kış ayları nefes darlığı, astım gibi problemler yaşayanlar için işkence halini alıyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar C vitamininin antioksidan ve antihistaminik etkisiyle nefes darlığını azaltma konusunda da oldukça yardımcı olduğu gösteriyor. Doktorunuzun verdiği ilaçlara ek olarak ihtiyacınız kadar C vitamini tükettiğinizde kış aylarında nefes darlığı kabusunuz olmayacak!

Kansere karşı koruyucu: Elbette bu kadar yüksek antioksidan özelliğe sahip bir vitaminin kansere karşı koruyucu olması şaşırtmasa gerek! Hücre yapısını korumaya yardımcı olan C vitamini başta akciğer ve yumurtalık kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor.





C vitamini suda eriyen bir vitamin olmakla birlikte ısıya ve ışığa karşı direnci düşüktür. Portakal, limon, greyfurt, çilek, mandalina, kuşburnu, kırmızıbiber, kivi, maydanoz gibi besinlerde bulunan C vitamininin yetersiz tüketiminde mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize başvurarak takviye konusunda bilgi almalısınız.