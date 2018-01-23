Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün İstanbul'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya törenine katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da törende yer aldı. Bakan Albayrak törende

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili şöyle konuştu:



BİR GECE ANSIZIN GELDİK

“Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Bir gece ansızın geliriz. İnlerinize kadar gireceğiz' dedi. Bizi tanımayanlar da ne dedi? 'Bunlar lafügüzaf konuşuyorlar' dedi. Ne oldu? Elhamdülillah bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Dün kahraman ordumuz El Bab'da ne yaptıysa bugün de Afrin'de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Hele de malum, bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. Türkiye'nin tek bir amacı var; kendi milli bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmak, ona yaşam hakkı tanımamaktır. Türk, ateşle imtihanı her dönem yaşadı; ama hiçbiri bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmedi. Eğer Türkiye'nin sağduyulu politikasını birileri pasiflik, korkaklık gibi algılıyorsa Fırat Kalkanı'na, 15 Temmuz direnişine, Afrin'e baksın. Türkiye'nin güvenliğine yönelen her türlü iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesi için gerek askeri gerek diplomatik faaliyetlerimizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.



‘ENDİŞELİYİZ’ DİYENLER

Birileri açıklama yapıyor. 'Endişeliyiz', 'rahatsızız' gibi ifadeler kullanıyor. Suriye'de IŞİD ile savaşan ÖSO mensupları bu kalleşler tarafından katledilip insanlık dışı bir şekilde teşhir edilirken neredeydiniz? Bu terör örgütü tarafından masum insanlar sürülürken, öldürülürken, vatanlarından edilirken, yerleri değiştirilirken neredeydiniz? Batılı birçok ülke terörle mücadelede sınıfta kalmıştır.”